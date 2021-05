Hjerteforeningen har fået ny formand

Jan Richelsen har de sidste fire år været tilknyttet Hjerteforeningen i Hillerød, og han glæder sig til at stå i spidsen for foreningen, der har 1.500 medlemmer.

Jeg glæder mig specielt til, at restriktionerne for covid-19 har lagt sig, så de aktiviteter, vi har, kan starte på ny. Der er mange medlemmer, der har givet udtryk for, at det har været en hård periode, og de savner både motionen og samværet