Hillerød Kommune har rådført sig for at finde ud af, hvordan man skal forholde sig til mutationen. Foto: Kim Rasmussen

Hjemsendelser fra Klostervang på grund af engelsk corona-variant

Hillerød - 06. maj 2021 kl. 15:37 Kontakt redaktionen

Hillerød: 32 børn og 10 voksne er blevet sendt hjem i isolation fra daginstitutionen Klostervangen.

Det skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Mandag blev en medarbejder i vuggestueafdelingen i Klostervangen testet positiv for COVID-19, og nære kontakter blev hjemsendt.

Sent i går aftes fik medarbejderen besked om, at vedkommende er smittet med den engelske variant B117 med mutationen E484K.

På baggrund af denne oplysning, har Hillerød Kommune været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, for at få vejledning omkring håndtering.

Styrelsen oplyser, at der skal ske hjemsendelser af de nære kontakters nære kontakter. Det kan for eksempel være en søskende til et barn, der er defineret som nær kontakt. Testforløbet er det samme som de nære kontakter, altså på 4. og 6. dagen.

Styrelsen appellerer samtidig til at alle berørte børn testes, uanset alder, for at myndighederne kan følge udbredelsen af mutationen.

Baggrunden for at Styrelsen for Patientsikkerhed tager de ekstra foranstaltninger i brug og hjemsender nære kontakters nære kontakter er, at der endnu ikke er tilstrækkelig viden om de nye mutationer, hverken i forhold til smitte eller vaccinernes effekt, skriver kommunen i pressemeddelelsen.