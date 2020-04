Redegørelsen om hjemmeplejens økonomi konkluderer blandt andet, at strategien med at ansætte flere fastansatte i 2019 virkede. Desværre faldt forbruget af vikarer ikke tilsvarende, og det endte med, at der i 2019 blev brugt alt for mange penge på lønninger. Foto: Allan Nørregaard

Hjemmeplejen ansatte for mange folk

Ny redegørelse om økonomien i hjemmeplejen viser, at der blev ansat for mange i 2019.

Hillerød - 17. april 2020 kl. 06:35 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om hjemmeplejen sidste år fik flere fastansatte, blev der stadig brugt ligeså mange vikartimer, som da der var færre fastansatte.

Det er en del af forklaringen på, at hjemmeplejen og sygeplejen i Hillerød Kommune i 2019 havde et overforbrug på 11 millioner kroner, cirka 10 procent af det samlede budget.

Det fremgår af en 27 sider lang rapport, som er resultatet af forvaltningens granskning af, hvad der gik galt med hjemmeplejens økonomi i 2019.

Overforbruget stod klart for forvaltningen kort for jul, og førte til, at lederen af hjemmeplejen fratrådte.

I rapporten kan man læse, at der i 2017 var 273 fastansatte, og der blev brugt 13,2 millioner kroner på vikarer.

Året efter var der blot 244 fastansatte, og udgifterne til vikarer var steget til 18,2 millioner kroner.

I 2019 fulgte hjemmeplejen og sygeplejen en strategi om at nedbringe vikarforbruget ved at have flere ansatte. Det lykkedes at få flere fastansatte - det blev til 273 ansatte i 2019.

Men vikarforbruget faldt ikke. Der blev sidste år brugt 19,9 millioner kroner på vikarer.

- Der har været ansat flere medarbejdere, end der var budget til. Der har været udfordringer med styringen af økonomien, som man kan læse i den rapport, siger Christina Thorholm (R), formand for Omsorgs og Livskraftudvalget.

Brugt for meget tid Forvaltningen har ikke til fulde kunnet afdække, hvad den ekstra tid har været brugt til. I en periode har der dog været afsat ekstra tid til dokumentation, og medarbejderne har også været på et kursus i demens, hvor de var taget ud af driften i et antal dage, fremgår det af rapporten.

- Det er en forklaring, men det er stadig et tidsforbrug, der skal begrænses i forhold til opgaven. Og der skal være styr på, hvor meget tid man har til dokumentation. Man har måske brugt mere tid på dokumentation, fordi der har været tid til det, fordi der blev brugt flere vikarer, siger Christina Thorholm.

Kursus blev dyrt Netop kurset om demens endte med at koste ekstra. Alle social- og sundhedshjælpere og -assistenter skulle deltage i kurset i løbet af 2019. 80 procent af kursets pris blev dækket af eksterne midler, men kommunen skulle betale fuld pris for tomme pladser, og dem blev der så mange af, at det gav en regning på 200.000 kroner. Da kurserne blev planlagt, vurderede hjemmeplejens ledelse, at medarbejdernes fravær under kurset kunne dækkes uden brug af vikarer. Men det kunne det ikke, og det gav en ekstraregning på mellem en halv og en millioner kroner, fremgår det af rapporten.

Samlet set er der brugt mellem 2 og 2,5 millioner kroner for meget på såkaldte driftsudgifter, som udover kurserne er udgifter til blandt andet beklædning, IT, biler og sygeplejeartikler.

I rapporten kan man også læse om en arbejdsplads med en høj udskiftning af personale. I 2019 var der en personaleomsætning på 30,1 procent blandt fastansatte, hvilket også kan bidrage til den dårlige økonomi.

- Det er desværre ikke ualmindeligt. Og det er ikke markant anderledes end de andre år. På den måde kan man vænne sig til, at det er sådan. Men den viden, der opsamles i en organisation er vigtig, og derfor lægger vi vægt på, at det bliver nedbragt, siger Christina Thorholm.

Stor udskiftning i ledelsen Også i ledelsen har der været stor udskiftning. I 2019 er der udskiftet tre områdeledere, hvoraf én stoppede igen ved årets udgang. Aktuelt er der kun to ledere, der har været i organisationen i mange år, fremgår det af rapporten.

Frem til 1. april har ældrechef Hella Obel haft ledelsen af hjemmeplejen. 1. april tiltrådte en ny leder af hjemmeplejen, og hun skal blandt andet have fokus på at fastholde medarbejderne.

- Jeg ser frem til, at vi har fået en ny leder, som har meget fokus på det her. Det betyder meget for mødet med de ældre, og der er også en værdi i at bevare sine kolleger, siger Christina Thorholm, som er tilfreds med forvaltningens redegørelse.

- Den usikkerhed, der blev beskrevet flere gange i den første redegørelse (fra januar, red), er der ikke længere. På den måde synes jeg, vi har fået den redegørelse for det forløb, der har været, siger hun.

Spørgsmålet er nu, hvordan underskuddet skal indhentes. Forvaltningen vurderer det som yderst vanskeligt at gøre det i løbet af 2020, som der ellers var lagt op til.

Omsorgs og Livskraftsudvalget vil fremover hver måned få en status på økonomien, og underskuddet på de 11 millioner skal der tages stilling til ved budgetopfølgningen efter sommerferien.

Christina Thorholm håber nu, at den nye ledelse sammen med ældrechef Hella Obel kan sikre en stabil drift i 2020.

- Det, at vores ældrechef har været så tæt på driften, har givet hende en indsigt og viden, så hun sammen med den nye leder forhåbentlig kan finde en måde at sikre driften fremadrettet, siger hun.