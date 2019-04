Hjemmehjælper nægter voldtægt

Den 32-årige mandlige hjemmehjælpervikar, som tirsdag sad på anklagebænken ved Retten i Hillerød tiltalt for voldtægt af en 49-årig delvist lam kvinde samt flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse, havde egentlig ikke noget ærinde hos den 49-årige kvinde, da han låste sig ind i hendes lejlighed i Hillerød i begyndelsen af december. Men da den 32-årige alligevel gik ind til den 49-årige kvinde, der er lam i højre side samt lider af afasi, var det for at udføre sit arbejde som hjemmehjælper, forklarede han ved tirsdagens retsmøde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 25 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her