Hjemløse får gratis juleklip hos Ibber

Igen i år får hjemløse mulighed for en gratis klipning før jul hos Frisør Ibber i Møllestræde. På fredag den 4. december mellem klokken 12 og 17.30 åbner indehaver Iben Devantie salonen og står klar til at få sat skik på lokkerne.

- Jeg synes stadig, de hjemløse skal have mulighed for at komme og blive klippet, selvom det er corona, og der er en masse ting, vi ikke kan gøre. Men det er vigtigt at gøre noget for andre mennesker, og jeg vil gerne give noget videre. Det, synes jeg, jeg kan på denne her måde, siger Iben Devantie.