Mastodonterne har holdt til i Hillerød siden 2004. I øjeblikket holder truppen til på Milnersvej, hvor de kan bo indtil 2022. Foto: Lars Skov

Hjemløs teatertrup får eget hus

Hillerød - 09. november 2019 kl. 08:53 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mastodonterne får ny adresse og bliver herre i eget hus. Hillerød Kommune har nemlig stillet en grund til rådighed, hvor foreningen kan bygge et hus og få lov til at blive. Huset skal ligge på hjørnet af Roskildevej i rundkørslen for enden af Milnersvej kun få hundrede meter fra teatrets nuværende tilholdssted på Milnersvej 43, hvor de kan blive boende indtil 2022. Derfor er formanden for Mastodonterne Steen Lünell begejstret for, at teatret nu får et sted at være.

- Det eneste jeg tænker er »Hurra«, udbryder formand Steen Lünell og fortsætter:

- Vi har fået et sted, som vi kan have i tre år. Men det er jo ikke så længe, når vi har eksisteret i 30 år. Derfor er jeg rigtig lykkelig for, at Mastodonterne nu får deres eget hus. Vi forstår godt, at vi er værdsat, og vi værdsætter også Hillerød Kommune, og det er fantastisk, at de har så store visioner for os og kulturlivet i Hillerød.

Og formanden glæder sig især over muligheden for at bygge et hus, der passer til foreningens store armbevægelser.

- Nu kan vi skabe et Masto-hus, der er skræddersyet til os, og hvor vi ikke skal arbejde ud fra, at det har været bygget til at huse et trykkeri eller et fjerkræsslagteri, men et teater. Det er små ting, som at vi kan bygge kulisser, der passer til den scene, vi skal spille på, og ikke til at kunne komme ud af husets port, siger Steen Lünell.

For at give foreningen ro til at lave teater har en arbejdsgruppe taget over, og det glæder formanden.

- Jeg er rigtig lykkelig for arbejdsgruppen. Det er dygtige folk, der er i gang med at se på mulighederne for, hvordan vi kan finde pengene til det her hus. Og det er folk, der har forstand på det. Hvis de ikke kan, så er der ingen, der kan, siger han.

Arbejdsgruppe tager over Det er Carsten Larsen, der er direktør for FrederiksborgCentret, som står bag arbejdsgruppen. Gruppen består af seks lokale aktører, heriblandt tidligere kulturdirektør Leo Knudsen og Christina Zimmerman fra Act On Cph.

- Det er mig, der har taget initiativet til gruppen og har ringet rundt. Vi synes, at Mastodonterne er en vigtig del af Kulturlivet i Hillerød. De gør et kæmpe stykke arbejde, og de er rigtig dygtige. Men de har behov for et fast holdepunkt. Det nytter ikke, at de bliver ved med at flytte rundt, siger Carsten Larsen.

Nu skal arbejdsgruppen og Hillerød Kommune beslutte, hvordan huset skal blive til.

- Skal det være en forening? Et anpartsselskab? Dernæst skal vi ud og søge sponsorer og nogle, der vil være med til at sætte det i verden. Det er et offentligt privat partnerskab, og derfor er det første skridt, at vi skal mødes med kommunens jurister, så vi kan organisere huset på den bedst mulige måde, siger Carsten Larsen.

Og der er stor tiltro til, at projektet lykkes.

- Det skal lykkes. Vi vil have Mastodonterne i Hillerød. Det er arbejdsgruppen også indstillet på, siger han.

Gør byen levende Det bakker Rikke Macholm (SF), der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, op om.

- Vi vil rigtig gerne beholde dem i vores kommune, og der er fuldstændig opbakning i byrådet. Mastodonterne er en fantastisk teatergruppe og et stort aktiv for vores kommune. De laver teaterstykker, men de deltager også i kulturelle events i byen. Jeg synes i den grad, at de er med til at gøre byen levende, siger hun.

Det nye Masto-hus skal ligge i rundkørslen

for enden af Milnersvej. Foruden huset er

der også plads til en parkeringsplads, som

andre også kan drage nytte af.

Foto: Allan Nørregaard



Mastodonterne og kommunen har længe ledt efter et hus.

- Vi har været ude og afsøge alle mulige placeringer. Men de har brug for store rum og højt til loftet, så det her var den bedste løsning, vi kunne komme på, siger hun og fortæller, at arbejdet forude går på, hvad kommunens rolle bliver i forhold til byggeriet og driften af det nye hus.

Som en del af budgettet har byrådet også afsat penge til foreningens husleje i de næste tre år.