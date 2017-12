Efter historien på TV2 har seniorudvalget lagt sig i selen for at sikre ledsagelse til ældre blinde og synshandicappede. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Hjælp på vej til ældre blinde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælp på vej til ældre blinde

Hillerød - 01. december 2017 kl. 06:04 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre blinde skal have hjælp til at komme ud. Sådan lyder det fra politikerne i byrådet, som onsdag aften vedtog, at Hillerød Kommune skal søge om en forsøgsordning, som skal gøre det muligt for de cirka 20 borgere i Hillerød, der er blinde eller svagtseende og over 67 år, at få en kommunal ledsager. Det sker kort efter en historie i TV2, hvor kanalen kunne fortælle om 84-årige Aase Hansen, som er blind, men ikke kunne få en ledsager til at hjælpe hende med at komme ud en gang imellem. Det skal man søge om, før man fylder 67 år, lyder reglerne. Ifølge TV2 er Aase Hansen i samme båd som op mod cirka 6.000 andre, anslået af Dansk Blindesamfund - over 67 år, blind og kan ikke få hjælp fra kommunen. Servicelovens § 97 om ledsagelse gælder nemlig alene borgere, der får bevilget ledsagelse, inden de fylder 67 år.

- For lidt tid siden blev vi opmærksomme på, at der var enkelte borgere, der var kommet i klemme. En kvinde, der ikke havde brug for ledsageordningen inden hun fyldte 67 år, havde fået et behov. Men loven er sådan, at man ikke kan søge om ledsagelse, når man er blevet 67 år, sagde Bente Claudi (K) .

Seniorudvalget har derfor drøftet, hvad Hillerød Kommune kan gøre for de cirka 20 borgere, som forvaltningen vurderer kunne være målgruppen for en ledsageordning. Og udvalget besluttede at Hillerød Kommune skal søge om dispensation hos børne- og socialministeren om en forsøgsordning, hvor man i to år kan give borgere to timers ugentlig ledsagelse. Et forsøg, der forventes at koste 150.000 kroner, samt 60.000 kroner til administration.

- Det er noget, vi har glemt, det er noget regeringen har glemt. Men nu kan vi gøre det godt ved at give en ekstra bevilling på 150.000 kroner, sagde Ole Stark (V).

- Vi er meget glade for at der er fundet en løsning på den her situation som pludselig dukkede op i sommer, og som hele byrådet var meget berørte af, og kunne se, at der skulle findes en løsning, sagde René Silword (S).

- Det er grotesk, at man på diskriminerer folk. Det er fuldstændigt vanvittigt og strider imod al sund fornuft, at man på den måde aldersdiskriminerer folk, sagde Hanne Gram (Fælleslisten), som deltog i byrådsmødet som suppleanet for Nanna Kjær.

Det blev derudover vedtaget, at det nye byråd skal finde penge til at fortsætte ordningen i 2019.