Træerne, der står mellem Roskildevejen og Hillerød Rådhus, risikerer at måtte lade livet efter et angreb af svamp. Foto: Søren Aagaard

Historiske kastanjetræer i fare

De store kastanjetræer på alléen, der strækker sig fra Hillerød Rådhus til Roskildevejen, er i stor fare for at blive fældet. Langs den historiske allé, som mange mennesker nyder i hverdagen, er træerne blevet gamle angrebet af svamp. Det mindsker deres styrke og udgør en sikkerhedsrisiko for dem, der færdes under dem, skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.