Se billedserie Det var historisk, da borgmester Kirsten Jensen i går bød velkommen til månedens byrådsmøde. Hun var nemlig eneste politiker i den store byrådssal.Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Historisk byrådsmøde: Borgmester alene i verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Historisk byrådsmøde: Borgmester alene i verden

Hillerød - 25. marts 2020 kl. 20:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods coronakrisen har Hillerød Kommune besluttet at gennemføre politiske møder, dog under hensyn til de restriktioner, som myndighederne har meldt ud med hensyn til forsamlinger og afstand. Derfor blev udvalgsmøder og mødet i Økonomiudvalget tidligere på måneden for første gang afholdt over Skype, mens aftenens byrådsmøde også var historisk.

Normalt samles de 27 medlemmer af byrådet i byrådssalen på rådhuset, hvor også tilhørere har adgang til at lytte til debatten og stille spørgsmål under spørgetiden. Men sådan var det ikke onsdag aften.

Her sad borgmester Kirsten Jensen (S) helt alene i byrådssalen, kun flankeret af kommunaldirektør Erik Nygreen, der normalt sidder ved siden af borgmesteren, men i går holdt passende afstand. De 26 øvrige medlemmer af byrådet var i stedet med over Skype.

Og den anderledes situation gjorde indtryk på Kirsten Jensen.

- Jeg synes bare, det er så mærkeligt. Jeg synes, det er fint, at byrådsmedlemmerne vil være med, for så kan vi få afgjort de sager, der er vigtige at få afslutte. Men det er underligt, fordi politik er jo, at man mødes og udveksler synspunkter, kommer hinanden i møde eller prøver at få folk med ved at argumentere for sine synspunkter. Det betyder noget, at man kan se hinanden og opfange hinandens signaler, sagde Kirsten Jensen inden mødet.

Svært at aflyse Det har ikke været til diskussion at aflyse byrådsmødet.

- Der skal virkelig meget til, før man må aflyse, selvom reglerne er blevet lempet lidt. Vi håber ikke, at det bliver nødvendigt at holde byrådsmøde på denne måde mere end denne gang, men måske bliver det også næste gang, hvem ved? Det er ellers dejligt, når borgerne møder op til byrådsmøder og følger det og stiller spørgsmål. Reglerne siger, at borgerne skal have mulighed for at lytte til det, byrådet bestemmer, og det kan de, fordi vi har Skype og livetransmission på kommunens hjemmeside. Hvis vi ikke havde mulighed for transmission, så måtte vi ikke holde det, sagde Kirsten Jensen.

Ifølge borgmesteren var et par af de større sager, som kunne skabe mere debat mellem politikerne, blevet rykket til senere drøftelse, fordi de godt kunne vente lidt. De fleste af aftenens sager var allerede blevet klappet af i Økonomiudvalget, og derfor var der ikke meget debat under mødet. Det fløj afsted, og efter 10 minutter var 18 punkter godkendt. Dagsordenen havde 35 punkter, som alle var gennemgået og godkendt på under en time, hvilket er højst usædvanligt.

En led kælling Men det nye format over Skype, hvor alle byrådets politikere i princippet kunne tage ordet og tale, når de ville, skabte alligevel en både pinlig og prekær situation under behandlingen af punkt 26, der handlede om det treårige projekt »Bevægelse til arbejde - Hillerødmodellen«. Projektet har til formål at få flere kvinder med hovedsaglig mellemøstlig baggrund i arbejde. Mette Thiesen fra Nye Borgerlige fik ordet og fortalte, at hun stemte imod med begrundelsen, at integration er et personligt ansvar, og derfor bør der ikke bruges penge på det.

Knap var hun færdig med at tale, da der pludselig var en af de andre kvindelige byrådspolitikere, der ikke gav sig til kende, men med lav stemme, sagde:

- Årgh, Mette Thiesen, du er simpelthen en led kælling, du er.

Udtalelsen var tydeligvis en fejl, for kort efter kunne man høre, at lyden på en mikrofon blev slået fra på en af Skypelinierne.

Mette Thiesen var tydeligt forarget.

- Hvem sagde det?, spurgte hun, men ingen svarede.

Da hun igen tog ordet, sagde hun, at hun forventede, at man talte pænt til hinanden og ikke brugte den slags sprog. Hun bag Kirsten Jensen, der som altid var ordstyrer, om at henstille til, at der bliver talt pænt.

- Man skal stadig bede om ordet, man skal ikke bare tage det. I øvrigt skal vi tale pænt til hinanden og ikke kalde hinanden navne, det vil jeg gerne indskærpe, sagde Kirsten Jensen, inden hun lukkede punktet og noterede, at 26 stemte for at godkende projektet, mens Mette Thiesen altså stemte imod.