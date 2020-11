Der bliver bygget nyt i stor stil i Hillerød i disse år. Her er det på byggepladsen ved Frederiksbro, der bliver en hel ny bydel med 1.300 lejligheder og flere tusinde nye beboere. Foto: Kenn Thomsen

Historisk byggeboom smitter af på lokale håndværkere

Hillerød - 05. november 2020 kl. 16:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der bliver gravet, banket, hamret og skruet over alt i Hillerød i disse år.

Kommunen er nemlig ramt af et decideret byggeboom.

Befolkningsprognoserne viser, at antallet af borgere i Hillerød vil vokse med næsten 8.000 indbyggere frem til 2028. De mange nye borgere skal have noget at bo i, og derfor bliver der blandt andet bygget nye boliger i stor stil. Men også et nyt kæmpe hospital i den nye bydel Favrholm er under opførelse, og flere virksomheder bygger til og nyt.

Erik Helmer, der er direktør i C4, vurderer, at der frem til 2029 vil blive investeret et sted mellem 30 og 35 milliarder i nybyggerier i Hillerød.

Langt størstedelen af pengene går ned i kassen hos de totalentreprenører, der står for byggerierne. Mange af dem er ikke lokale virksomheder, men når det regner på præsten, så drypper det som bekendt også på degnen.

Således kan mange lokale håndværkervirksomheder også mærke, at der er godt gang i hjulene i Hillerød.

Sjovt at bygge lokalt En af de hillerødvirksomheder, der kan mærke, at der er fuldt tryk på byggerierne, er HHM Byg, der blandt andet har stået for opførelsen af 'Tækkerhusene' på Slangerupgade.

- Og i øjeblikket er vi blandt andet i gang med at bygge for Skanska på Kejserhaven i Ullerød, hvor vi skal opføre omkring 100 lejligheder. Derudover er vi også i gang med en opgave for Ikano Bolig på Cirkelbuen, hvor vi bygger både rækkehuse, lejligheder og en-familiehuse, fortæller Svend Pedersen, der er administrerende direktør i HHM Byg, der har 300 medarbejdere.

- Vi har byggeopgaver rundt omkring i hele regionen, men vi er jo en virksomhed med rødder i Hillerød, og det betyder da noget for os, at vi kan være med til at bygge lokalt. Det er både rart for os og vores medarbejdere. Vores medarbejdere bruger selvfølgelig ikke så meget transporttid på at bygge i Hillerød, som de ville gøre, hvis det var et byggeri i eksempelvis Køge. Mange af vores medarbejdere bor selv i Hillerød, og de synes også, at det er sjovt at bygge lokalt, tilføjer Svend Pedersen.

HHM Byg er en af de lokale håndværkervirksomheder, der kan mærke, at der er godt gang i hjulene i Hillerød, fortæller direktør Svend Pedersen. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Altaner og trapper Også JMC Steel, der har hovedkontor på Industrivænget i Meløse, har masser af opgaver på lokale byggepladser i disse år.

- Vi laver blandt andet altanerne til byggeriet på Frederiksbro. Vi er faktisk lige gået i gang med at sætte de første op. Derudover skal vi også lave facadebeklædningen til parkeringshuset på Frederiksbro og broen, der skal gå henover Herredsvejen. For os som hillerødvirksomhed er det selvfølgelig spændende at få lov til at være med til den slags byggerier, siger Jacob Mortensen, der ejer JMC Steel sammen med sin makker Michael Holm Larsen.

JMC Steel har også fået opgaven med bygge og opsætte altanerne på det nye byggeri på Slotsengen bag Jensen's Bøfhus, og på byggeriet på hjørnet af Tulstrupvej og Frederiksværksgade, hvor pædagog-seminariet lå tidligere, skal JMC Steel også levere og opsætte både altaner og trapper.

- Det er altid dejligt at have en omsætning i lokalområdet, og vi er da glade for, at der er gang i så mange byggerier rundt omkring i Hillerød. Men opgaverne kommer ikke af sig selv. Vi er selv meget opsøgende, og hver gang vi hører om et nyt byggeri, der er på vej, tager vi selvfølgelig fat i bygherren med det samme. Og det har jo givet pote nogle gange. Vi kan i hvert fald godt mærke byggeboomet i Hillerød i vores ordrebog, konkluderer Jacob Mortensen.

Ro i maven Jan Nissen, der ejer Hillerød El-Service, får også løbende opgaver på de lokale byggepladser.

- Vi går i øjeblikket og laver alt el-arbejdet i byggeriet på Cirkelbuen. Det vil jeg da betegne som en stor ordre, og rent økonomisk betyder det selvfølgelig, at der er lidt mere ro på. Vi kan i det hele taget godt mærke, at der flytter flere og flere borgere til byen. Mange af dem skal jo også have sat lamper op eller trukket strøm, når de flytter ind, og nogle af dem vælger jo heldigvis at ringe til os, fortæller Jan Nissen, der har 17 medarbejdere.

En af de virksomheder, der ikke direkte mærke byggeboomet, er vvs-virksomheden Allan Christiansen. Men det skal nok komme på et senere tidspunkt, vurderer direktør Niels Allan Christiansen.

Niels Allan Christiansen, der er direktør i vvs-virksomheden Allan Christiansen & Sønner, fortæller, at hans virksomhed ikke har mange opgaver i forbindelse med nybyggerierne i Hillerød. Men han er ikke i tvivl om, at befolkningstilvæksten i Hillerød også vil komme ham og andre lokale virksomheder til gode på sigt.

- Vi er jo primært en servicevirksomhed, så lige nu og her har det ikke den store betydning, men jeg er ikke i tvivl om, at vi også vil komme til nyde godt af byggeboomet på et tidspunkt, når vi skal i gang med at udføre renoveringer, service og reparationer i de mange nye byggerier og huse, der skyder op over det hele. Vi har allerede en del opgaver i Ullerødbyen, der jo er en forholdsvis ny bydel, og jeg er da sikker på, at vi også - set over en årrække - vil få glæde af byggeboomet. Jo flere borgere, der er i Hillerød, jo flere potentielle kunder er der jo til os,"lyder det fra Niels Allan Christiansen.

