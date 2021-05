Se billedserie Den lille færge »Frederiksborg« på Slotssøen har lidt over 30 skippere, der passer den på skift. To af dem er Jens Høyer Olsen (tv) og Poul Eghof. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Historien om den lille færge i nød nåede over flere verdenshave

Den lille færge på Slotssøen har skudt gang i sæson nummer 70, siden båden blev sat i Slotssøen for første gang i sommeren 1952.

Hillerød - 26. maj 2021 kl. 06:01 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Dannebrosflaget på Den Lille Færge blafrer i vinden. Motoren lægger ikke skjul på, at den er på arbejde, og den tomme træbænk, der gennem tiden har haft besøg af tusindvis af passagerer, soler sig i de solstråler, der har sneget sig forbi bådens halvtag.

Det er formiddag, og ved roret i midten af båden sidder 79-årige Jens Høyer Olsen. Han er skipper på Den Lille Færge, der sejler rundt på Slotssøen hver sommer. Det har han været siden 1996, og han deler tjansen med over 30 andre skippere.

- Vi hygger os, og vi synes, at det er sjovt. De fleste af os er pensionister, og der er altid én der er syg, og én der skal passe børnebørn og én der er på ferie, så det er derfor, at vi er så mange, siger Jens Høyer Olsen med et glimt i øjet.

Jens Høyer Olsen er næstformand hos Partrederiet Slotssøen, som ejer Den Lille Færge. Den garvede skipper styrer hjemmevant færgen, og undervejs på turen fortæller han historien om, hvordan færgen endte på Slotssøen.

En røverhistorie Den Lille Færge med navnet »Frederiksborg« blev bygget på Helgolands Værft i Helsingør i 1951-1952, og Distriktkontoret for Skibsregistrering registrerede den 1. juli 1952, at bådens ejer dengang var Oscar Viggo Holger Børgesen fra Hillerød.

Oscar Viggo Holger Børgesen havde allerede en passagerbåd på Slotssøen, som han brugte til færgesejlads. Færgen »Frederiksborg« fra 1952 var en efterfølger, der blev bygget, da den gamle båd trængte til at blive udskiftet.

Men i mange år har en røverhistorie om bådens tilblivelse floreret blandt Hillerøds borgere.

- Vi (skipperne, red.) troede i mange år, at færgen var bygget som redningsbåd til Jutlandia. Jeg har sågar skrevet om det i en bog om Hillerød engang. Men det passer desværre ikke. Det var ellers sådan en god historie, siger Jens Høyer Olsen og smiler så ved tanken om, at han og flere af de andre skippere har underholdt færgens passagerer med røverhistorien, inden de blev klar over, at virkeligheden var en anden.

Den Lille Færge blev altså bygget til netop den opgave, den stadig varetager den dag i dag. Den skulle fragte passagerer rundt på Slotssøen, og det har den trofast gjort siden 1952, trods flere ejerskift undervejs.

En kamp for færgen Indtil 1967 var det Oscar Viggo Holger Børgesen, der ejede den lille færge. Men den 11. maj 1967 blev båden solgt til Vagn Bjørvig Hansen fra Hillerød. Det fremgår af Skibsregistret.

Vagn Bjørvig Hansen ejede virksomheden i næsten 20 år, og han drev forretningen videre i samme ånd, som Oscar Viggo Holger Børgesen havde gjort det. Men i 1986 ville færgeejeren gerne sælge færgen. Han mente ikke, at han havde alderen til at drive færgen længere. Derfor skrev han til byrådet og bad Hillerød Kommune om at købe færgen og overtage driften.

Men den idé var kommunen ikke med på. I stedet sendte kommunen henvendelsen videre til Hillerød Turisforenings bestyrelse. I bestyrelsen sad advokat Børge Stjernholm som kasserer, og han kom til at kæmpe en brag kamp for, at den lille færge fik lov til at blive på Slotssøen.

- Der var flere borgere i Hillerød med Børge Stjernholm i spidsen, der ikke ville affinde sig med, at færgedriften skulle stoppe, så Børge kæmpede en brag kamp for, at færgen kunne få lov til at blive, fortæller den garvede skipper fra den godt slidte styrmandsstol i midten af færgen, mens båden nærmer sig midten af Slotssøen, som er omkring ni meter dyb, der hvor den er dybest.

Kreativ redningsplan Hillerød Turistforening var godt klar over, at sejlads på Slotssøen var en populær attraktion. Men foreningen havde ikke penge til at købe færgevirksomheden. I vinteren 1986 var det derfor tvivlsomt, om den lille færge fortsat ville komme til at sejle. Det lignede på det tidspunkt en lukning af færgeriet på Slotssøen.

Men i foråret 1987 fik Børge Stjernholm en idé, der endte med at redde Den Lille Færge. Han besluttede sig for at oprette et partrederi.

Normalt består et partrederi af 8 til 10 deltagere, og der er ingen bestyrelse. Men Partrederiet Slotssøen endte med at have 300 partredere fordelt på 400 parter af 500 kroner stykket, og der blev ligeledes dannet en bestyrelse. Størstedelen af partrederne var fra Hillerød, men historien om den lille færge i nød nåede over flere verdenshave, for der var også partredere fra både Indien, USA, Stockholm og Fyn.

Det nye partrederi købte færgen e og rettighederne til sejlads på Slotssøen af Vagn Bjørvig Hansen for 100.000 kroner, og den dag i dag er det fortsat partrederiet, der står for færgedriften.

En dedikeret formand Det var Børge Stjernholm, der endte med at tage plads i formandsstolen, da der skulle findes en bestyrelsesformand i 1987, og der sad han indtil sin død i foråret 2018. Han blev 72 år.

- Børge Stjernholm levede og åndede for færgen. Han døde tre uger før vi skulle holde redermøde i foråret 2018. Alle os i bestyrelsen, vi var meget rystede, for han døde meget pludseligt, siger Jens Høyer Olsen, og holder så en kort pause, inden han fortsætter:

- Vi tænkte allesammen: »Hvad gør vi nu?«, for det var Børge, der plejede at stå for det hele. Men så opdagede vi, at alt til redermødet lå klar i en skuffe på kontoret. Det hele var planlagt og ordnet. Sådan var Børge. Der var styr på tingene, siger Jens Høyer Olsen, der har været næstformand i partrederiet siden redermødet i foråret 2018.

Selvom bådens redningsmand ikke længere er en del af holdet, sejler Den Lille Færge altså fortsat rundt i Slotssøen den dag i dag, og skipper Jens Høyer Olsen har nu sat kurs mod bådhuset. For på bænken foran bådhuset sidder en af hans medskippere og venter.

Om kort tid starter dagens sejlads nemlig, og det er Jens Høyer Olsen og Poul Eghof der har formiddagsvagten.

Den Lille Færge sejler frem til 15. september samt i skolernes efterårsferie.

Mandag til lørdag sejler den fra klokken 11 til 17 og søndag fra klokken 13 til 17. Der er afgang fra Torvet hver halve time, og der er tre anløbssteder. Billetter kan købes kontant eller med MobilePay ombord på færgen.