Forslag til at skabe nyt liv i Helsingørsgade er blevet vel modtaget blandt de butiksdrivende, der for tiden pønser på at få lavet en stor hinkerude ned gennem hele gaden. Collagen her fra en byplanlægger er inspireret af latinerkvarter og hippe københavnske gader. Illustration: Anne Klit Nielsen, Urbanistas

Hinkerude i gågaden skal tiltrække handlende

Hillerød - 27. oktober 2020 kl. 10:30 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Inden for de næste 10 år forventer Hillerød Kommune, at indbyggertallet øges med 8.000. Med udsigt til mange tilflyttere til boligbyggerier i blandt andet Favrholm øjner byens handelsliv også et stort potentiale for at tiltrække nye kunder og cementere Hillerøds position som Nordsjællands Handelscentrum.

I en analyse som Retail Institute Scandinavia har lavet for Hillerød Byforum vurderes det, at det totale forbrug i en af radius af fem kilometer fra bymidten kan stige fra 1,4 milliarder kroner i 2019 til 1,9 milliarder kroner i 2028.

- Den lokale handels omsætning har al mulighed for at blomstre, såfremt byen er konkurrencedygtig i forhold til omkringliggende byer og internethandel, skriver analyseinstituttet.

Med rapporten fulgte nogle anbefalinger, og dem er de for tiden ved at reagere på i Helsingørsgade, hvor man vil skabe en særlig identitet i byrummet med inspiration fra latinerkvarterer.

- Vi er i fuld gang med en masse tiltag for at gøre gaden spændende, fortæller Marianne Henriksen, indehaver af modesalonen Aroma.

- Helt konkret kommer vi til at lave en hinkerude, der går gennem gaden. Den er instagram-venlig, det skal den jo være i denne tid, og der kommer piktogrammer ind til de forskellige butikker, så man kan hoppe ud af hinkeruden undervejs. Den vil starte i begge ender af gaden, og midten bliver et meeting point, forklarer hun.

I gaden har de butiksdrivende også fokus på udemiljøet, og vil have flere træer og musik, der skaber en hyggelig stemning. Det kan de mærke, kunderne reagerer på.

Tiltagene skal være med til at skabe en større sammenhæng i bymidten, der kan være en af de ting, hvor Hillerød halter lidt efter nogle af konkurrenterne.

Det skal forbedres, hvis de nye beboere skal vælge Hillerød.

- Det er så positivt og betyder utroligt meget for os, at mange flytter til Hillerød og er med til at gøre den mere levende. Jeg har altid selv sendt kunder videre til Lyngby. Det er en god handelsby, og der er en fortættethed, som er interessant. I og med der sker mere og mere i Hillerød, så er det vigtigt at skabe en helhed, så byen føles så stor, som den er, og man bliver bevidst om, at man når man kommer ad Slotsgade, så er der også Helsingørsgade og den anden vej, siger Marianne Henriksen.

I Slotsgade driver Annette Juul Jørgensen skobutikken Shoegar, og hun efterlyser også lidt mere sammenhæng og sammenhold, hvis Hillerød skal være endnu mere attraktiv.

- Vi er bedre end Lyngby og også bedre end Helsingør, men vi kan blive endnu bedre. For at fange kunderne og få mere socialt engagement skal vi godt nok være nytænkende. Her nær Torvet er der meget socialt blandt butikkerne i forhold til, hvis du går længere ned i Slotsgade. Jeg kunne godt tænke mig vi fik mere sammenhold butiksmæssigt. Skal vi for eksempel holde åbent nogle søndage - det kan vi ikke blive enige om, og kunderne kommer jo ikke, hvis halvdelen har lukket, siger hun.

Der er dog grund til at se lyst på fremtiden, fremhæver hun. Den nye befolkningstilvækst, et stort sygehus og en biograf, der rykker ned i bymidten, vil bidrage positivt, og et af de initiativer i gågaderne, der allerede er effektueret, har vist sig at være en stor succes.

- Bænkene ude på gaden, som vi har ønsket i mange år, de giver en helt anden dejlig rolig atmosfære. Folk sidder udenfor ens butik, så vi kommer automatisk i snak med dem. Det er meget, meget positivt. Spørger du rundt, så er der ingen, der vil af med bænkene nu, de er guld værd. Og der skal være mere visuel begejstring og hygge. Der mangler stadig lidt, og det gælder også mig selv. Vi er ikke helt dygtige nok til at bruge hinanden, men idéerne ligger der, er jeg sikker på. Vi skal bare have dem italesat og udført, siger Annette Juul Jørgensen.