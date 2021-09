Bys infrastruktur får hug af virksomheder i ny undersøgelse

Det viser en ny undersøgelse fra DI, der hver år rangerer landets kommuner ud fra en række parametre, der tilsammen siger noget om, hvor venlige de er over for erhvervslivet.

"Vi er så afhængige af en velfungerende infrastruktur, hvis Hillerød vil være en attraktiv erhvervskommune. Flere medarbejdere spilder tiden på vejene i stedet for at arbejde og skabe vækst til området. Heldigvis bliver Hillerødmotorvejens forlængelse endelig en realitet, men turen på arbejde stopper ikke, hvor motorvejen gør, så der er brug for en velfungerende kobling til de kommunale veje," forklarer Kenneth Aaby Sachse, der er næstformand i DI Hovedstaden og CFO i FOSS, i en pressemeddelelse fra DI.

Såfremt dækningsafgiften ikke afskaffes helt i Hillerød, så opfordrer Kenneth Aaby Sachse kommunen til fuldt ud at bruge pengene fra dækningsafgiften til at forbedre infrastrukturen fremfor andre områder, som dækningsafgiften ikke er tiltænkt.

Trods utilfredsheden med de lokale veje, forbedrer Hillerød sit resultat samlet set. Det er især på arbejdskraftområdet, hvor Hillerød rykker sig. Virksomhederne er meget mere tilfredse med kommunens indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne sammenlignet med sidste år.

"Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhederne, og velfungerende jobcentre bidrager til, at virksomhederne kan finde de nødvendige medarbejdere. Hillerød fortjener derfor ros for at have forbedret sit resultat markant på de områder. Det tyder på, at virksomhederne oplever en håndsrækning fra kommunen," fortæller Kenneth Aaby Sachse.