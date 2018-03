Hillerøds dagplejere skal strejke

Hillerød: Det er endnu ikke sikkert, at offentligt ansatte over hele landet nedlægger arbejdet 4. april. Men hvis strejken iværksættes, rammer den også Hillerød. FOA har netop udtaget de offentlige ansatte, der skal strejke, og blandt de mange områder, er dagplejen i Hillerød.

- Vi ser på, om der er vitale ting, som simpelthen ikke må stoppe, og som kan have fare for liv og helbred. Men jeg kan ikke forestille mig, at dagplejen kan komme ind under sådan et hensyn. Så hvis vi kommer til en strejke, hvad jeg ikke håber, så vil man kunne mærke strejken i Hillerød, siger borgmesteren.