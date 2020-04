Hillerøds coronapatienter skal udenbys

Flere og flere steder i landet spredes coronavirus blandt personale og beboere på plejecentre. I Hillerød har der været gennemført mange covid-19 test på plejecentre, men der er ikke nogen bekræftede tilfælde af sygdommen. Et samarbejde med Frederikssund Kommune om pasning af covid-19 patienter på omsorgscenteret Tolleruphøj i Frederikssund skal være med til at holde smitten væk fra plejecentre. Her skal patienter, der har været indlagt med covid-19 indlægges, når de er udskrevet fra hospitalet, hvis de stadig har behov for pleje.

- Sikkerheden i forhold til medborgere er afgørende. Vi skal lave så få smittekæder som muligt. Det gør vi ved, at de mennesker, der har fået covid-19, er et bestemt sted. Der er en skærmet enhed, kun for borgere med covid-19. Det, synes jeg, er betryggende, for det er da enormt utrygt, at borgere kommer hjem til deres bolig på et plejecenter, og stadig er syge og dårlige, siger Christina Thorholm (R), formand for Omsorgs og Livskraftudvalget.

- Det kan godt være, man kunne have indrettet noget på et vandrehjem eller andet. Men man skal have hospitalssenge ind ad døren, det nytter ikke noget, at man skal ligge i en køjeseng. Det er jo svækkende patienter, vi har med at gøre. Der skal også være køkkenfaciliteter. Det, at man på Tolleruphøj har faciliteter, som er egnet til pleje, var medvirkende til, at vi valgte denne løsning. Det er et tidligere plejehjem, og der er store fordele i forhold til at skulle indkvartere borgere på en matrikel, som ikke er så velegnet. Det er et hus, der er gearet til det, siger Christina Thorholm, som ikke synes, det er et problem, at borgerne fra Hillerød skal til Frederikssund.