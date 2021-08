Se billedserie Børnenes Byfest søndag havde fint vejr, og her var der verdenspremiere på den nye Hilbertdans i samarbejde med biblioteket. Foto: Dorte Jones

Hillerøds byfest bød både på regnvejr, hygge - og en verdenspremiere

Gæsterne til Hillerød Slotssø Byfest måtte finde regntøj og paraplyer frem de fleste dage - men søndag blev regn til sol til verdenspremieren på en særlig dans

Hillerød - 31. august 2021 kl. 17:52 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det dårlige vejr satte desværre sit store præg på weekendens byfest i Hillerød, hvor der både var underholdning, hygge, kunst, musik og liv i hele byen - men desværre også lidt for meget regn.

Især fredag og lørdag bød på udfordrende vejr for Hillerød Slotssø Byfest.

"Byfesten er jo et udendørs arrangement, og vi var godt klar over, at der var en stor risiko vejrmæssigt. Og desværre blev vejret ikke helt sådan, som vi havde håbet," siger Dorte Jones, som er tovholder for byfesten og ansat i Hillerød ByForum.

Børn havde sol Fredag aften silede regnen ned, blandt andet til den valgdebat på Posen, som Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis havde arrangeret. Og også lørdag bød på regn og kulde det meste af dagen, mens søndag var en bedre dag vejrmæssigt.

"Når man sidder derhjemme og overvejer, om man vil tage ned i byen eller ej, så gør man det jo ikke i samme niveau, når det regner, som hvis det var dejligt vejr. Så vejret havde selvfølgelig betydning for, hvor mange mennesker der var til byfesten," siger Dorte Jones, som dog glæder sig over de mange arrangementer i byen:

"Vi havde sindssygt god live musik både fredag og lørdag og masser af aktiviteter i byen med hyggestemning, nostalgiske biler og boder og meget mere. Og søndag var der børnene byfest, hvor vi havde godt vejr. Der var godt at se, hvor mange mennesker, der mødte op til underholdning på scenen med blandt andet en klovn og med dans. Og vi havde verdenspremiere sammen med biblioteket på deres maskot Hilberts dans, hvor børnene dansede med nede foran. Der var rigtig god stemning," siger hun.

Kunst langs søstien Som noget nyt i år var kunstnere inviteret til at udstille på søstien langs Frederiksborg Slotssø, og initiativet 'Art By The Lake' var en succes, fortæller Dorte Jones:

"Kunstnerne sad med små boder langs slotssøen - og det er klart, at de var lidt pressede på grund af regnen fredag, men de kom sørme igen alle sammen om lørdagen, og vi havde en rigtig hyggelig dag. Det har vi fået virkelig meget ros for, og folk nød at gå langs søen og kigge og købe kunsthåndværk. Så det er noget, vi helt sikkert gentager næste år".

Imponerende engagement Dorte Jones har knoklet for at få byfesten op at køre efter en lang coronanedlukning, og hun er imponeret over borgernes virkelyst:

"For mig har højdepunktet på byfesten været det engagement, som rigtig mange frivillige byder ind med. De har hjulpet til hele weekenden, kun fordi de synes, det er sjovt, og fordi de gerne vil være en del af byfesten. Jeg er imponeret over, at Hillerød Events har kunnet mønstre alle de mennesker - både til bemanding af poster med coronapastjek, rengøring og renhold og meget mere. For byfesten er jo foreningernes og borgernes fest, og forhåbentlig kan foreningerne komme ud og tale med nye mennesker og møde deres forhåbentlig nye medlemmer," siger hun.

Vender tilbage Hun håber, byfesten vender tilbage næste år med bedre vejr:

"Det var super ærgerligt med det vejr, men når vi så stod der søndag og oplevede, hvor dejligt det var uden skyer og med masser af glade forældre og børn - så er det det hele værd. Jeg håber og regner med, at vi selvfølgelig vender tilbage og laver en ny og helt coronafri byfest næste år," siger Dorte Jones.

