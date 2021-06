Hillerøds borgmester om trafikforlig: - Jeg er glad for, at Folketinget har lyttet

"Jeg glæder mig over, at Hillerødmotorvejen nu endelig kommer til at gå helt til Hillerød. Alt for mange bilister oplever, at de må holde i kø på forlængelsen hver dag, så en udbygning vil få positiv betydning for hele Nordsjælland. Og så skal en vej med så mange biler være motorvej for at være sikker nok. Det har også stor betydning, at strækningen er prioriteret så højt, for det haster med at få forbedret fremkommeligheden. Vi får snart et nyt nordsjællandsk hospital i Hillerød, som gør infrastrukturen i området ekstra vigtig. Så jeg er glad for, at Folketinget har lyttet," udtaler Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse, hvori hun også takker nabokommunerne og virksomhederne i området for samarbejdet om en bedre infrastruktur.