Hillerøds Hemmeligheder hitter

Hillerød - 28. marts 2021

Da Bettina Elbæk Pedersen og Camilla Hey sidste år mødte hinanden i forbindelse med et innovationsoplæg, som Bettina holdt, havde ingen af dem regnet med, at det var begyndelsen på et kreativt samarbejde, som ville komme mange Hillerød-borgere til gode.

Hillerøds Hemmeligheder blev født i januar i år, hvor de to lagde en stribe billeder op af forskellige gamle døre på Facebook- og Instagramsiden Hillerøds Hemmeligheder og bad folk gætte deres beliggenhed. Det blev taget så godt imod, at de fik lyst til mere. Siden har de løbende lavet små events og konkurrencer, der har til formål at få folk ud i byen og lægge mærke til ting og detaljer, som de ellers måske ikke har set før.

- Det hele startede med en flot dør i Helsingørsgade. Og så begyndte vi jo at lægge mærke til alle mulige andre døre. Når man først har fokus på noget, så lægger man pludselig mærke til det på en helt ny måde, fortæller Bettina Elbæk Pedersen, der er civilingeniør og innovationskonsulent.

- Vi savnede helt ærligt noget med lidt sjæl og bid i. Vi taler meget her i byen om, hvorvidt de nye bygninger er grimme, om slottet og om det nye sygehus. Vi savner at relatere os til resten af byen. Vi kommer med den visuelle vinkel, og vi giver folk inspiration til at tage nogle andre briller på og blive nysgerrig på deres egen by. Det er også det, vi oplever, at folk reagerer på. Folk savner at opleve noget nyt på en sjov måde, supplerer Camilla Hey, der er selvstændig fotograf og desuden arbejder som fotostylist og kreativ rådgiver.

Flere ting på vej Efter ideen med dørene har der været flere konkurrencer med fokus på at kigge op og kigge ind, ligesom "Gæt et sted" og "Lyset i mørket" har fået flere til at lege med. Sidst var det så skulpturerne i midtbyen, som var i centrum.

- Vi har flere ting i ærmet, som vi glæder os helt vildt til. Det bliver så fedt. Vi har talt om, om vi skal blive ved, også efter corona, men vi er blevet lidt mere tændt på det, også på grund af de personlige tilbagemeldinger, som vi får. Vi vil rigtig gerne udvikle events og lave flere fællesoplevelser for folk. Vi får så mange rørende beskeder, for folk er virkelig taknemmelige. Det er overraskende, men vi synes jo også selv, at det er sjovt og spændende at blive bedre knyttet til byen, så det er fedt, at andre også synes det, siger Bettina Elbæk Pedersen.