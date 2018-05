Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Hillerødpædagoger får flot pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerødpædagoger får flot pris

Hillerød - 05. maj 2018 kl. 05:52 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt sin »Naturtematiske Pædagogpris« for første gang, og modtager er pædagogerne Kristoffer Larsen fra Fussingø Naturbørnehave i Randers samt Gitte Laurentiussen og Annette Cronval fra Hillerød. De får prisen for at have skabt stimulerende naturfaglige miljøer, hvor de giver børnene positive oplevelser med natur, tal og teknologi inden for læreplanstemaet natur og naturfænomener, skriver fonden i en pressemeddelelse.

Gitte Laurentiussen og Annette Cronval er indstillet af Eva Vester, som er områdeleder for daginstitutionerne i Midtbyen. Hun skriver i sin indstilling: "Gitte og Annette er begge frontløbere, der brænder for deres arbejde. Den helt store gevinst ved deres indsats er, at de med de mange aktiviteter i Sciencehuset rækker ud med deres engagement, så alle børn og pædagoger i de syv institutioner i Midtbyen får gavn af deres arbejde. Børnene er fantastisk engagerede, uanset om temaet er dyr, vand eller små videnskabelige eksperimenter. De bliver ved med at undre sig, og når pædagogerne ikke bare giver dem facit, men er ligeså nysgerrige som børnene, vækkes børnenes eksperimenterende tilgang til naturfag.

Prisen er på 100.000 kroner, de 50.000 kroner er en personlig pris, mens de øvrige 50.000 kroner skal bruges på institutionen.

Gitte Laurentiussen var med egne ord helt mundlam, da hun fik at vide, at hun sammen med Annette Cronval havde fået prisen.

- Jeg var så rørt. 50.000 kroner til min børnehave - det er jo mega mange penge. Og så er jeg glad for, at der er nogle pædagoger, der har fået et mega skulderklap for deres arbejde, siger hun.

Læs i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 5. maj mere om Gitte Laurentiussens arbejde i Børnehaven på Lindevej.