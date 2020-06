Carsten Müller Nielsen var i chok, da han modtog Danmarks Radios Romanpris. Hans bøger har levet et stille liv, men i læseklubber over hele landet var der begejstring for hans nyeste bog. Foto: Allan Nørregaard

Hillerødforfatter får stor pris: - Mine bøger må gerne kradse lidt

Carsten Müller Nielsen fra Hillerød har vundet Danmarks Radios Romanpris. Dermed indskriver han sig i en række af vindere, der tæller Carsten Jensen, Svend Aage Madsen og Ida Jessen. Selv er han for beskeden til overhovedet at kalde sig forfatter.

Årets pris er gået til bogen 'De døde fylder dagene med en smag af mønter' udgivet af det lille forlag Jensen & Dalgaard. Bogen er skrevet af den 42-årige Carsten Müller Nielsen fra Hillerød, der nu kan kalde sig for prisvindende forfatter. Ikke at han kunne finde på det - dertil er han for beskeden.

For første gang i 21 år er Danmarks Radios Romanpris blevet uddelt til en bog fra et forlag, der ikke er Gyldendal (17 gange), Politikens Forlag (2 gange) eller Lindhart og Ringhof.

