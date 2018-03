Se billedserie Der bliver ikke hvilet på laurbærrene i Foss. For tredje år i træk sætter de rekord for omsætning og overskud, og i Trollesminde Erhvervspark i Hillerød er udvidelsen af deres store innovationscenter i fuld gang. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hillerødfirma sætter rekord med omsætning for milliarder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerødfirma sætter rekord med omsætning for milliarder

Hillerød - 22. marts 2018 kl. 14:22 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje år i træk kan Foss præsentere deres bedste regnskab nogensinde. Ud af en rekordomsætning på 2,2 milliarder kroner blev der i 2017 skabt et overskud på 421 millioner kroner. Virksomheden, der har hovedkvarter i Hillerød og er ejet af en af Danmarks rigeste familier, er globalt førende i at producere analyseløsninger til brug i fødevareindustrien.

Og det er ikke mindst i mere fjerne dele af verden, at vækstpotentialet stadig er stort, fordi verdens befolkning bliver større og rigere, forklarer administrende direktør, Kim Vejlby Hansen.

- Den voksende, globale middelklasse har andre og øgede krav til fødevarer og efterspørger sikre fødevarer af høj kvalitet. Idéen bag Foss er netop at skabe løsninger, der bidrager til en bæredygtig udnyttelse af vores råvarer og ressourcer og dermed også til bedre ernæring og sundhed, udtaler han i en pressemeddelelse.

Eksport udgør hele 99 procent af Foss' omsætning. Virksomheden har derfor afdelinger overalt i verden og er i dag repræsenteret i 31 lande med i alt mere end 1400 medarbejdere. De seneste tilføjelser er sket i Sydamerika, hvor Foss har ansat medarbejdere i Peru, Bolivia og Ecuador.

Investerer i innovation

I løbet af de seneste to år har Foss lanceret flere måleinstrumenter og løsninger end nogensinde før. Det skyldes for en stor del, at virksomheden har en enorm udviklingsafdeling og bruger mange penge på innovation. Det er tydeligt i Hillerød, hvor Lars Løkke Rasmussen i efteråret tog første spadestik til en 10.000 kvadratmeter stor udvidelse af Foss Innovation Center i Trollesminde Erhvervspark. Centret skal huse 400 medarbejdere, når det står færdigt. I pressemeddelelsen skriver Foss, at knap en fjerdedel af deres salg udgøres af produkter, der er kommet på markedet inden for de sidste tre år.

Fremover vil virksomheden fokusere endnu mere på at skabe digital innovation. Et nyt forretningsområde, som de kalder Digital Services, skal give kunden mulighed for at fjernstyre de avancerede instrumenter. Det betyder, at en fødevareproducent med produktion i flere lande fra centralt hold kan sikre sig, at varerne har en ensartet kvalitet.

TV2-formand træder til

Som et led i det øgede fokus på digital udvikling har Hillerødvirksomheden fået et nyt, medievant medlem af bestyrelsen.

Jimmy Maymann, der netop er blevet ny formand for TV2's bestyrelse, trådte ved firmaets generalforsamling onsdag ind i bestyrelsen. Han har tidligere været administrerende direktør i den amerikanske netavis The Huffington Post, og har således en vis erfaring med at drive digital forretning.