Fujifilms fabrik i Hillerød skal producere coronamedicin i samarbejde med Bill Gates. Foto: Palle Høj

Hillerødfabrik skal producere coronamedicin for Bill Gates: Det har utrolig stor betydning

Hillerød - 30. april 2020 kl. 17:27 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu er der ingen kendt behandling for Covid-19, men et initiativ startet af Bill og Melinda Gates Foundation arbejder hurtigt på at finde det mest lovende lægemiddel.

Når det sker, så skal Fujifilms fabrik i Hillerød stå for at masseproducere medicinen.

Med det fælles mål at gøre en effektiv behandling bredt tilgængelig har de efter aftale afsat produktionskapacitet i 2021, oplyser de.

- Vi er en af de få virksomheder på verdensplan, der kan producere biologisk medicin i den skala. Når det skal gå så stærkt, så bliver man nødt til at reservere kapacitet, før man har produktet, forklarer Lars Petersen, der er direktør for Fujifilm i Danmark.

Samarbejdet mellem Bill og Melinda Gates Foundation og Fujifilm er af en væsentlig størrelse, forklarer Lars Petersen uden at komme nærmere ind på økonomien i det. Han fokuserer i stedet på selve opgaven.

- Det har utrolig stor betydning for medarbejderne, der kan være med til at hjælpe midt i en pandemi. Det betyder noget at gøre noget, der giver mening for patienter, siger han.

Skulle det ske, at det lykkes at identificere en effektiv behandling tidligere, så garanterer direktøren, at fabrikken i Hillerød kan starte produktionen allerede i år. I aftalen ligger desuden, at der er mulighed for at forlænge produktionen i flere år fremover.