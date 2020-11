Hillerødborger i spidsen for Statens Serum Institut

Sundheds- og Ældreministeriet har nemlig ansat 54-årige Henrik Ullum, som bor i Hillerød, som direktør for Statens Serum Institut per 1. december 2020.

"Helt central"

Henrik Ullum ser frem til at tiltræde i sin nye stilling, udtaler han i en pressemeddelelse:

"Jeg glæder mig til at stå i spidsen for et enestående hold af eksperter i kampen mod Covid-19 og andre smitsomme og ikke smitsomme sygdomme. Statens Serum Institut har siden etableringen i 1902 været helt central i vores lands bekæmpelse af infektioner, og instituttet har fantastiske kompetencer inden for diagnostik, sygdomsovervågning, vaccineudvikling, biobanker og forskning. Midt i orkanens øje under den aktuelle COVID-19 epidemi håber jeg at kunne bidrage med samarbejde og strategisk udvikling”.