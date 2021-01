Hillerød vil vente på millioner til cykelstier

Øverst på listen kommer en cykelsti på Frederiksværksgade ved slottet. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Hillerød Kommune har ønsker for næsten 40 millioner kroner for at lukke hullerne i cykelstinettet. Kommunen vil nu søge om tilskud til halvdelen fra statslig pulje

Hillerød - 13. januar 2021 kl. 06:03 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der er behov for asfalt til de tohjulede mange steder i Hillerød Kommune - men der er blot én million kroner at gøre godt med på Hillerød Kommunes cykelsti-budget i år.

Så byrådet håber at få del i pengene fra en kommende, statslig cykelpulje og søger om tilskud til alle de mange manglende forbindelser mellem cykelstierne - de såkaldte 'missing links'.

Projekter for 40 millioner De manglende cykelsti-forbindelser for i alt næsten 40 millioner kroner var i onsdags til debat i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor politikerne godkendte at søge om penge til at dække halvdelen af udgifterne på den lange liste af cykelstiprojekter.

For listen er lang - men pengene få, siger udvalgsformand Dan Riise (V).

"Der blev sat omkring en million kroner af til cykelstier på budgettet i år, og det er jo alt for lidt, men vi er glade for, at vi trods alt har fået noget. Til gengæld er der afsat 11 millioner kroner i både 2022 og 2024, så hvert andet år er der penge til at projektere - og hvert andet år, altså også næste år, er der mere på kontoen," siger udvalgsformanden.

På listen over 'missing links' er de største projekter Milners- vej til omkring 14 millioner kroner og Slotsgade-Frederiksværksgade, som vil koste omkring 10 millioner kroner at anlægge.

En cykelsti på Brødeskovvej ved Hillerød Lilleskole vil koste omkring fem millioner kroner, og nogenlunde det samme vil Funkevej-Gl. Frederiksborgvej koste kommunen på pengepungen.

Østergade-Helsingørgade koster to millioner, Nødebovej omkring en million og Skansevej lidt under en million.

Venter med at prioritere Hullerne i cykelstinettet er mange - men politikerne vil endnu ikke prioritere imellem dem, siger Dan Riise:

"Vi vil vente med at se på listen igen, når vi ved hvor mange penge, vi får fra puljen," siger han.

Frederiksværksgade-sti Udvalget besluttede dog, at hvis der går for lang tid, før der sker noget med puljen, så vil de gå i gang med at projektere cykelstien på Frederiksværksgade-Slotsgade - fra Irmatorvet og forbi slottet.

Det stykke cykelsti skal altså lige nu prioriteres højest, mener udvalget.

"Det er et projekt, som har ligget i mange år. Og hvis vi ikke får nogen penge fra puljen, så vil det godt kunne rummes i budgettet, at vi projekterer den sti i år og bygger den i 2022," siger udvalgsformanden.

Håber på stor slat penge Dan Riise krydser dog fingre for tilskud fra cykelpuljen:

"Det er klart, at jeg håber, at vi ret hurtigt får en stor slat penge fra den nationale pulje, så vi kan komme i gang med de andre ting. De er alle sammen velbeskrevne projekter, som vi har regnet meget præcist på - så jeg håber, vi er heldige. For det her koster jo rigtig mange penge - og det er ikke fordi, vi mangler andre ting at bruge penge på," siger han.

150 millioner til kommuner Folketingspolitikerne har afsat 370 millioner kroner til cykelstier langs statsveje i 2021-23 og 150 millioner kroner i 2021 til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter. Statstilskuddet kræver, at kommunen selv finansierer halvdelen af anlægsudgiften.

I alt blev der altså i budgetforliget for 2021-2024 afsat 24 millioner kroner til at bygge cykelstier for i Hillerød Kommune.