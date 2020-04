Nu skal der gang i de kommunale anlæg i Hillerød Kommune, som vil gennemføre ekstra renoveringer, vedligehold og andre projekter for op til 96 millioner kroner i 2020. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød vil bruge 96 millioner ekstra på anlæg

Hillerød Kommune vil sende knapt 100 millioner kroner ud at arbejde i samfundet.

Hillerød - 22. april 2020

Millionerne fosser ud af statskasser og kommunekasser under coronakrisen, og det gælder også i Hillerød Kommune, hvor forvaltningen lægger op til, at kommunen alene i 2020 bruger 96 millioner kroner ekstra på anlæg end planlagt.

Det kan gøres på baggrund af aftalen mellem KL og Regeringen, der fjerner anlægsloftet for 2020, og desuden giver direkte adgang til lån.

Hensigten er at holde hånden under især de mindre håndværksvirksomheder, og nu bliver aftalen med KL og regeringen til konkret handling i Hillerød Kommune.

- Det skulle gerne give virksomhederne rigtige penge i kassen, så de ikke behøver at afskedige medarbejdere, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Renoveringer og nye veje Forvaltningen har lavet en liste over forslag til, hvilke projekter, der skal laves nu. Det er fremrykning af allerede planlagte projekter, og helt nye projekter, som forvaltningen mener kan gennemføres her og nu, primært renoveringer og vedligehold, samt forskellige vejprojekter.

Ved økonomiudvalgets møde onsdag skal politikerne beslutte, hvilke projekter, der skal tages hul på nu.

- Hensigten er at understøtte økonomien, så det skal være noget, som går ud og gør en positiv forskel i økonomien nu. Derfor er det vigtigt, at projekterne ikke kræver for mange kommunale forarbejder, siger Kirsten Jensen.

Blandt de fremrykkede projekter er infrastrukturprojekter i Ullerød Nord for 30 millioner kroner, samt projekter på Frederiksbro og Favrholm, men også genåbningen af daginstitutionen Kildedalens afdeling Favrholm står på listen.

Blandt de nye projekter er ekstra vedligehold på forskellige kommunale ejendomme, kobberinddækning af klokketårnet på Nyhuse Kapel, nedrivning af bygninger ved rådhuset og etablering af en ny p-plads, forbedringer af skolegårde og legepladser, og en kortlægning af vejstøj til 250.000 foreslås også.

Hillerød Kommune er i gang med infrastrukturprojekter i Ullerød Nord, men nu lægges der op til projekter for

30 millioner kroner mere i den nye bydel, allerede i år.

Foto: Allan Nørregaard



De mange nye forslag koster fra 25.000 kroner til 10 millioner kroner, og der er i alt forslag for 96,2 millioner kroner.

Ikke store projekter På kommunens ønskeliste til anlæg står en stor og dyr udvidelse af kommunens sundhedscenter på Milnersvej, en investering på omkring 90 millioner kroner, som Hillerød Kommune i en årrække har kæmpet for at få plads til på anlægsbudgettet.

Men det er ikke et projekt som dette, borgmesteren nu skal ud og tage første spadestik til.

- Større og mere komplekse projekter skal jo behandles ordentligt, og det tager tid. Hvis man først kan komme i gang med at bygge på den anden side af krisen, er det ikke sikkert, det kan nå at få en god effekt. Derfor er det her mere noget, man kan få det gjort i indeværende år uden store forberedelser, siger Kirsten Jensen.

Det er ikke sikkert, at de ekstra anlægsmillioner kommer lokale håndværkere til gode. Som altid skal projekterne udbydes, og det er ikke givet, at lokale virksomheder vinder udbuddet.

Kirsten Jensen forventer, at andre kommuner arbejder med samme tiltag for at begrænse konsekvenserne af den økonomiske krise, der er på vej i kølvandet på covid-19.

- Der er tilsvarende sager på vej hos andre kommuner, og det giver til sammen en effekt. Vi har virksomheder i Hillerød Kommune, der løser opgaver lokalt, men også nogen, der krydser grænser, så vi har også brug for, at de andre kommuner er med, siger hun.

Pengene til de ekstra anlægsprojekter skal lånes, og forvaltningen forventer, at kommunen vil skulle betale renter og afdrag på cirka 4 millioner kroner årligt, hvis der gennemføres projekter for 96 millioner kroner ekstra i 2020.

- Vi skal finde ud af, om vi kan finansiere de lån og samtidig overholde vores økonomiske sigtelinjer. Det er politisk vedtaget, at vi vil nedbringe gæld. Her skal vi optage mere, så vi i et par år eller mere får en anden likviditet. Men det nye er, at vi får en låneadgang og får lov at sprænge anlægsloftet. Og jeg vil tro, der bliver til glæde for byens borgere, at vi ser flere opgaver bliver løst, siger Kirsten Jensen.