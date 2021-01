Mange unge skal fra 9. klasse til at foretage et uddannelsesvalg. Derfor holder Hillerød Handelsskole og Hilllerød Handelsgymnasium online orienteringsaften på mandag 18. januar. Pressefoto

Hillerød-uddannelser holder orienteringsaften online

Man deltager i orienteringsaftenen via et link på skolens hjemmeside, www.unord.dk .

"Rigtig mange af de aktiviteter som normalt bidrager til at afklare afgangseleverne fra folkeskolen om deres valg af ungdomsuddannelse er på grund af corona aflyst i år. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper og vejleder de unge i forhold til de muligheder, de har. Derfor har vi valgt, at vores orienteringsaften bliver online," fortæller uddannelseschef for Hillerød Handelsskole Conni Vang Jensen i en pressemeddelelse.

Man kan deltage via et link, som bliver lagt op på hjemmesiden ( www.unord.dk ).

Hør om studieretninger

Online-arrangementet starter kl. 16, hvor der bydes velkommen. Man vil kunne høre om HTX-uddannelsen og alle de studieretninger, som skolen tilbyder.

Man vil også møde elever og undervisere, som fortæller om fag, studiemiljø og dagligdagen på skolen – og man kan stille dem spørgsmål.

"Vi vil selvfølgelig helst invitere alle interesserede inden for her på Hillerød Tekniske Gymnasium. Men når det nu ikke kan lage sig gøre, har vi lavet et setup, som giver kommende elever/9-klasseseleverne mulighed for at blive klogere på deres valg af ungdomsuddannelse og opleve rammerne her på skolen - bare online," udtaler rektor Vibeke Thornvig Johnsen i en pressemeddelelse.