Gratis korttidsparkering langs kantstenen i Slotsgade vil give borgerne mulighed for at hente en pizza, smutte på apoteket eller til bageren. Foto: Palle Høj

Hillerød tester gratis parkering i bymidten

Hillerød - 09. juni 2018 kl. 07:26 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere måneders drøftelser og møder i forskellige udvalg har Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget nu endelig sagt ja til at indføre en times gratis parkering på de kommunale parkeringspladser i bymidten i Hillerød.

Læs også: Pendlere får flere gratis parkeringspladser

Forløbet med at få indført gratis parkering har været langt siden budgetforliget i september sidste år, hvor man afsatte 2,6 millioner årligt til en times gratis parkering i bymidten.

- Det har været rundt og vende i forskellige udvalg, blandt andet i Hillerød Byforum, der har spurgt byen og de erhvervsdrivende, hvad der ville være det mest optimale. Desuden er det et andet byråd, der sidder nu og skal udmønte det, som det gamle byråd vedtog sidste år, så man har skulle føle hinanden på tænderne, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Gratis - men ikke endnu

Bilisterne skal dog ikke forvente at køre ned og holde gratis dagen efter byrådsmødet den 27. juni, hvor parkeringen skal endeligt vedtages.

- Nu har vi sagt ja, og så skal det endeligt besluttes i Økonomiudvalget og Byrådet. Så bliver det indført så hurtigt, som det kan lade sig gøre at få omstillet automaterne til først at tage penge efter en time, siger Dan Riise.

Parkering langs kantsten

Som noget helt nyt skal korttidsparkering langs kantstenen i Slotsgade afprøves i en periode. Hillerød Byforum har i sit arbejde med parkeringen stillet spørgsmål om muligheden for kantstensparkering på den vestlige ende af Slotsgade mellem Slangerupgade og parkeringspladsen ved Posen. Ifølge forvaltningen kan der godt etableres korttidsparkering langs kantsten mod butikkerne, men forvaltningen understreger samtidig, at den optimale trafikale løsning er at etablere egentlige parkeringslommer i det eksisterende fortovsareal, hvor der er plads.

- Det er noget, der er kommet i forbindelse med, at arbejdsgrupperne har arbejdet med de forskellige muligheder. Jeg synes, at gratis korttidsparkering i mellem 15 og 30 minutter giver mening, for så er der tid til at hente en pizza eller gå på apoteket. Det koster noget at få streget op og lavet båse, men det har vi noget økonomi til, fordi vi først starter den gratis parkering på kommunale p-pladser op nu. Det havde vi jo afsat penge til fra årsskiftet, og nu er der gået et halvt år, siger Dan Riise.

Den nye parkeringsordning skal evalueres efter en prøveperiode, da formålet med den er »at skabe bedre adgang for flere kunder til butikkerne i midtbyen uden at medføre for megen ekstra kørsel i byen«.

Nej til sivegade

Forslag fra Hillerød Byforum om at lave gratis parkering på Øvre Torv samt at lave Helsingørsgade om til sivegade blev til gengæld begravet.

- Vi ønsker at friholde Torvet så vidt muligt for parkering, og så tror vi, at det er en rigtig dårlig ide at lave sivegade i Helsingørsgade, fordi der bliver en del trafik på Torvet, når bilerne skal køre ud den vej. Derfor arbejder vi ikke videre med de to forslag.

Udvalgets beslutninger sendes nu videre til Økonomiudvalget og Byrådet.