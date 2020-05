Hillerød Kommune skal fiske 24,4 millioner kroner mere op af kassen til udligningsordningen. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød taber 24 millioner kroner i ny udligningsaftale

Hillerød - 05. maj 2020 kl. 12:21 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune skal finde 24,4 millioner kroner ekstra at lægge til de knap 450 millioner kroner, kommunen årligt betaler til andre kommuner i udligningsordningen. Med den nye udligningsaftale, som netop er blevet offentliggjort, får Hillerød Kommune nemlig en ekstraregning. Den bliver dog lidt mindre end det, der oprindeligt var lagt op til i regeringens udspil til en udligningsreform.

- I modsætning til det udspil, der lå tidligere, hvor vi stod til at skulle miste omkring 35 millioner kroner i finansiering, står vi nu til at miste omkring 24 millioner kroner. Det letter jo i sig selv lidt på det pres, som vi ellers var under, siger borgmester Kirsten Jensen (S), der dog ikke vil kalde sig glad for udligningsaftalen.

- Det, synes jeg, er et stort ord at bruge i forbindelse med en udligningsreform, hvor vi står til at miste 24 millioner kroner. Men det er klart, at det gør den vanskelighed, vi stod over for, mindre, siger hun og fortsætter:

- Det er klart, at når man er borgmester i Hillerød Kommune, så vil man altid helst have, at det går Hillerød Kommune bedst muligt og lettest muligt, så det havde jo været bedre, at det var landet på et nul eller et plus. Men vi ved godt, at det ikke var det, vi stod til, fordi vi taler om landsudligning, hvor nogle kommuner, som har virkelig svært ved at få pengene til at række, skulle have noget, og så skal de have noget af nogle andre kommuner.

Om udligningsaftalen er fair set med Hillerøds øjne er Kirsten Jensen også forsigtig med at vurdere.

- Man kan sige det på denne her måde: udligning i sig selv er jo fair, fordi det skaber mulighed for et mere retfærdigt samfund, men vi har stadig nogle spørgsmål. Hvorfor skal vi, der har en skatteprocent, som allerede er lidt højere end andres, betale, når andre måske kunne starte med at sætte deres skat op? Vores langfristede gæld pr. indbygger er også lidt højere end andre kommuners. Og de objektive kriterier har vi spurgt til, siger Kirsten Jensen og fortsætter:

- Vi er jo interesserede i, at Hillerød Kommune bliver stillet bedst muligt, og derfor vil der stadig bestå nogle spørgsmål om, hvorfor resultatet blev præcis, som det blev, når nu man synes, man er pænt spændt for i forvejen.

Hvordan de i alt 24,411 millioner kroner, som ekstraregningen lyder på, skal findes, skal kommunen nu finde ud af, ved de kommende budgetforhandlinger. Og borgmester Kirsten Jensen vil endnu ikke gisne om, om det kommer til at betyde skattestigninger i Hillerød.

- Vi skal finde ud af, hvordan vi kan betale for det, vi gerne vil have, og opretholde den service, vi gerne vil have, selvom vi nu kommer til at mangle de her penge. Vi har nogle ret høje krav til vores likviditet i Hillerød Kommune, og sammen med den skat borgerne betaler, andre parametre og det forbrug, vi har, skal vi, når der foreligger en økonomiaftale mellem KL (Kommunernes Landsforening, red.) og regeringen, se på, hvordan det ser ud, siger Kirsten Jensen og fortsætter:

- Naturligvis er vi pressede, for det er jo 24 millioner kroner, vi pludselig får i minus, men det skal sammenholdes med, hvad der er i kassen og vores øvrige muligheder for finansiering, og det er for tidligt at tale om, om vi skal ændre på nogle parametre. Det er jo indlagt i aftalen, at man må finansiere sit minus ved at hæve skatten, og vi skal nu tale med hinanden om i byrådet, hvordan vi kan få økonomien til at hænge sammen med den service, vi gerne vil have og må have inden for serviceloftet.