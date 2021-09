Hillerød-spiller bliver bordtennis-præsident

"I Hillerød er hun bare Petra, og ikke Ms. Petra Sörling, President ITTF. Hendes personlig venskab med Pia Toelhøj gjorde, at da vi i 2016 igen ønskede at spille med om medaljer i Bordtennis Ligaen for damer, at holdet også skulle bygges op omkring Pia og Petra. Petra er en stærk kvinde, som brænder for bordtennis uanset køn, race, alder og niveau. Det er den helt rigtige beslutning, at vi nu får en skandinavisk powerkvinde for verdens største individuelle idrætsgren."