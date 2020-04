Tidligere var der en meget populær parkeringsplads på Carlsbergvej, der især blev brugt af pendlere. Men de pladser er nu nedlagt. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød skal have 78 nye p-pladser

Hillerød - 07. april 2020 kl. 09:32 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kan snart være flere parkeringspladser på vej i Hillerød by.

I øjeblikket er der knap fire millioner kroner i Hillerød Kommunes parkeringsfond, og over to millioner af dem skal bruges i 2020, ellers går pengene tilbage til dem, der har indbetalt pengene. De 2,1 millioner kroner, der skal bruges i 2020, svarer til 60 parkeringspladser, der tidligere er blevet fjernet fra Campusgrunden på Carlsbergvej, og som nu skal reetableres. Herudover er der penge i Parkeringsfonden til 11 nye pladser, der skal etableres senest i 2023 og syv pladser, der skal laves senest i 2024.

- I udvalget har vi taget til efterretning, at der er små fire millioner i Parkeringsfonden, og nu er forvaltningen så gået i tænkeboks og er ved at finde ud af, hvor man kan lave de nye pladser. Det er ikke alle fire millioner, der skal bruges i 2020, men vi skal bruge dem, ellers går pengene tilbage til dem, der har betalt ind til fonden, fortæller Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

P-plads eller indbetaling

Parkeringsfonden er etableret af Hillerød Kommune. Ved ny- eller ombygninger kan grundejeren i stedet for at lave det antal parkeringspladser, som en lokalplan eller kommuneplan kræver, i stedet betale ind til Parkeringsfonden, så pengene bliver brugt til at lave offentligt tilgængelige parkeringspladser.

Hvor parkeringspladserne skal laves vides endnu ikke, men ifølge Dan Riise vil det være naturligt at de ligger i centrum af Hillerød. Men det skal være et sted, hvor der er plads til 60 nye pladser.

- Man kunne forestille sig, at det kunne være for enden af Slangerupgade ved den grønne trekant ved Foss, eller i forbindelse med Teglgårdssøens parkeringsplads, for der er faktisk plads nok til, at den godt kan udvides lidt, siger Dan Riise, der understreger, at beslutningen om en placering ikke er taget endnu.