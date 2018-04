Teknologisk Institut har fundet omfattende mængder af skimmelsvamp i den kommunale bebyggelse Horsevænget, og kommunen forventer at finde mere. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød skal finde op mod 22 millioner kroner til skimmelsvamp i bebyggelse

Hillerød - 21. april 2018

Siden Teknologisk Institut for Hillerød Kommune gik i gang med at undersøge den kommunale bebyggelse Horsevænget, er skimmelsvampen væltet frem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undersøgelserne begyndte efter, avisen i juni 2017 første gang skrev om, at en række beboere uden held havde forsøgt at råbe kommunen op.

Indtil videre har politikerne bevilliget seks millioner kroner til renovering, inklusiv genhusning af beboerne, men ifølge forvaltningens beregninger får kommunen brug for mellem 18 og 22 millioner kroner yderligere til at renovere lejlighederne.

Horsevænget består af en række etageejendomme med i alt 87 lejligheder bygget på vejen Horsevænget i årene 1947 til 1961.

I sommeren 2017 blev samtlige seks lejligheder i Horsevænget 29 saneret på grund af skimmelsvamp og beboerne genhuset. Det kostede kommunen cirka 2.400.000 kroner svarende til 400.000 kroner pr. lejlighed.

Der blev også fundet skimmelsvamp flere steder i Horsevænget 27, 31, 33 og 35, hvor beboerne i samtlige 24 lejligheder, som tidligere beskrevet her i avisen, skal genhuses og lejlighederne renoveres. Den opgave er nu sendt i udbud og forventes afsluttet første halvår 2019. Forvaltningen har sat udgiften til disse lejligheder til cirka seks millioner kroner.

Næste skridt var at undersøge de 26 lejligheder i nummer 46-52. Her har kommunen på nuværende tidspunkt modtaget ni rapporter. I den forbindelse er der konstateret væsentlige forekomster af skimmelsvamp i tre lejligheder. Forvaltningen afventer stadig 15 rapporter og vurderer, at de resterende lejligheder er belastet af skimmel i samme omfang som nr. 29. Det betyder efter en »forsigtig vurdering«, skriver forvaltningen, at omfanget af skimmelramte lejligheder er 21. Det svarer til en økonomi på otte til ni millioner kroner. Ved genhusning af seks lejligheder ad gangen forventes det at tage mellem 12 til 15 måneder.

Endelig har kommunen besluttet også at undersøge de sidste lejligheder i Horsevænget 37-45, hvilket nu er iværksat. Økonomi til udarbejdelse af rapporterne udført af Teknologisk Institut kan holdes inden for rammen på cirka seks millioner kroner, skriver forvaltningen til økonomiudvalget.

Forvaltningen vurderer dog, at lejlighederne her ikke er belastet af skimmel i samme omfang, fordi nr. 37-45 er nyere end den resterende del af bebyggelsen. Det betyder efter forvaltningens »forsigtige vurdering«, at omfanget af skimmelramte lejligheder forventes at være 10 til 15 ud af de 31 lejligheder. Det svarer til en udgift på fire til seks millioner kroner. Ved genhusning af seks lejligheder ad gangen forventes det at tage mellem ni og 12 måneder.

Forvaltningen vurderer, at skimmel blandt andet stammer fra taget, hvorfor det bør udskiftes. Kælder vurderes også at være ramt af skimmel. Det vurderes at koste fem til seks millioner kroner for taget og en til halvanden million kroner for kælderen.

I et brev, som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt, skrevet af Teknologisk Institut til Hillerød Kommune, fremgår det, at der tegnede sig et klart billede, efter instituttet i oktober sidste år havde undersøgt de første otte lejemål i Horsevænget og var begyndt at undersøge yderligere 22 lejemål:

Hovedparten af de områder, hvor der var fundet skimmelsvamp, var steder med ældre skader skjult i bebyggelsens konstruktioner. Og de fleste af disse skader var opstået på grund af vandskader, som kommunen enten slet ikke har renoveret, eller som er utilstrækkeligt renoveret. Dertil kommer problemer med indvendig efterisolering.