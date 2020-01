Borgmester Kirsten Jensen (S) frygter for konsekvenserne, hvis Hillerød Kommune skal betale flere penge i udligning, som der er lagt op til i regeringens udspil til en udligningsreform. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød skal betale mere i udligning: Borgmester frygter for servicen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød skal betale mere i udligning: Borgmester frygter for servicen

Hillerød Kommune skal af med endnu flere penge til udligningsordningen, er der lagt op til i regeringens udligningsreform. Borgmester Kirsten Jensen (S) er bekymret for, hvad det kan betyde for kommunens serviceniveau.

Hillerød - 30. januar 2020 kl. 14:08 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød skal betale »moderat mere« i udligning. Det står klart, efter regeringen torsdag offentliggjorde et udspil til en udligningsreform.

Sidste år afleverede Hillerød Kommune ifølge dr.dk 450 millioner kroner til andre, fattigere kommuner gennem udligningsordningen. Det svarer ifølge dr.dk til, at hver borger i Hillerød i gennemsnit mister 8.786 kroner i udligning. Det er endnu uklart, konkret hvor meget mere Hillerød ifølge udspillet skal betale til ordningen, og borgmester Kirsten Jensen (S) er bekymret for, hvad det kan få af konsekvenser, hvis Hillerød skal af med flere penge til andre kommuner.

- Jeg synes jo, at vi i forvejen betaler meget, og jeg synes også, det er vigtigt at tænke på, hvilket serviceniveau, man kan opretholde inden for den økonomi, man har, siger hun og fortsætter:

- Jeg kunne blive bekymret for, hvis vi skal betale endnu mere, om vi så risikerer at ende med et lidt lavere serviceniveau end nogle af de kommuner, vi skal give flere penge til.

Ifølge Kirsten Jensen er det lige netop serviceniveauet, der er det essentielle.

- Man kan tale om, om noget er fair eller retfærdigt, men dybest set handler det om, hvilke muligheder vi som kommune har for at give vores borgere et ordentligt serviceniveau. Hvor mange pædagoger er der i børnehaverne, hvor mange lærere er der på skolerne, og hvor mange sundhedsmedarbejdere er der på plejehjemmene. Når alle excelarkene er blevet lagt ned, er det vigtige spørgsmål, hvordan vi i kommunerne kan støtte vores borgere, når de har brug for det, og hvis denne her reform betyder, at vi har et dårligere udgangspunkt for det, så kan det undre mig, siger borgmesteren.

Dilemmaer på bordet Ifølge regeringens udspil skal bykommuner i især hovedstadsområdet og mindre bykommuner i blandt andet Østjylland afgive mere for, at de øvrige kommuner i Danmark kan få mere. Samtidig ønsker regeringen, at kommuner med vækst, tilflytning og gode skattegrundlag skal betale mere til andre kommuner. Hillerød Kommune er netop en udviklingskommune.

- Vi er jo en kommune, som står et andet sted end de meget fattige kommuner, som også findes rundt om i landet, og som folk gerne flytter fra. Vi er en udviklingskommune, som folk gerne vil bo i, og som virksomhederne gerne vil placere sig i. Samtidig står vi heller ikke med så stor en kommunekasse, som de gør i København. Vi har en midterposition, og når de så begynder at skrue på skruerne i udligningssystemet, er det sandsynligt, at det vil gå ud over sådan nogle kommuner som os. Og så må vi samle os op derfra, siger Kirsten Jensen, der kalder regeringen for »modig«.

- Jeg ved, der er flere kommuner i Danmark, som har et meget dårligere udgangspunkt, end vi har, og der har i lang tid været tale om, at der skulle laves en udligningsreform. Nu har vi fået en regering som er modige nok til at lave en, og det må være virkelig svært at lave en reform for 98 kommuner, hvor alle bare bliver glade.

Borgmesteren hæfter sig desuden ved, at der fortsat er mange ubekendte i udligningsreformen.

- Vi ved endnu ikke, hvordan det her vil virke i Hillerød, og der kan også være utilsigtede virkninger, når man laver sådan en reform som denne. Nu skal der jo også forhandles, og der vil komme nogle dilemmaer på bordet, og så vil et flertal i Folketinget finde ud af, hvordan det vil prioritere, siger Kirsten Jensen.