Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) skal gennemgangen give kommunen muligheden for at lære af de fejl, der måtte være. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød sender konsulenter på jagt efter penge hos andre kommuner

Hillerød - 06. juli 2020 kl. 06:18 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget i Hillerød har besluttet at hyre konsulentfirmaet Dataproces til at gå på jagt efter fejl og muligvis tilgodehavender hos andre kommuner. Konsulentfirmaet skal nemlig gennemgå såkaldte mellemkommunale refusioner og finde ud af, om alt er foregået korrekt, eller der er havnet regninger hos Hillerød Kommune, som egentlig skulle være betalt af andre kommuner. Mellemkommunale refusioner dækker over reglerne om, hvilken kommune der skal betale, når en borger, der modtager sociale ydelser, flytter fra en kommune til en anden. Det kan for eksempel være borgere, der bor på et opholdssted eller får hjælpemidler. Men reglerne på området giver sommetider anledning til tvister mellem kommunerne, og nu vil kommunen altså være sikker på, at alt er gået rigtigt til. Da et andet konsulentfirma foretog en lignende gennemgang for kommunen for fire år siden endte kommunen med et provenu på 4,8 millioner kroner.

Men Social- og Indenrigsministeriet har netop sået tvivl om redeligheden i, at et større antal kommuner har samarbejdet med konsulenter om at optimere indtægter fra udligningsordningen. Det viser et internt ministerienotat, som Altinget har fået aktindsigt i. Borgmester Kirsten Jensen (S), der udelukkende har ønsket at svare Frederiksborg Amts Avis skriftligt, afviser dog, at der er tale om indtægtsoptimering, selvom kommunen før har tjent penge på en lignende gennemgang.

- Denne analyse benyttes ikke til indtægtsoptimering, men til at finde fejlregistreringer af betalingskommune-forholdet i enten folkeregistret eller kommunens egne systemer, skriver borgmesteren i en mail til avisen.

Hun fremhæver derimod, at fejlene først og fremmest skal findes, så kommunen kan lære af det.

- Formålet med gennemgangen er at sikre, at alt er, som det skal være og opdage, hvis der er fejl i betalingsforholdene mellem kommunerne, så betaling sker fra opholdskommunen til den rigtige betalingskommune. Og hvis der bliver fundet fejl, så indarbejder vi den læring, vi får, skriver Kirsten Jensen til avisen og forklarer, at gennemgangen skal til, fordi mellemkommunale refusioner er et komplekst område, og at kommunen jævnligt udvælger områder, der skal have en dybere gennemgang.

Til Altinget siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret, dog, at en kommune ikke må forfølge fejl med ensidigt fokus på at rette de forhold, som kommunen til gavn.

- For offentlige myndigheder er det en grundlæggende præmis, at de skal arbejde på, at systemerne bliver så korrekte som mulige. Det indebærer, at man ikke kan gå efter primært at rette de fejl, som kommer kommunekassen til gode og ikke dem, som kan komme kommunen til ulempe, siger Sten Bønsing til Altinget.

Det har ikke været muligt for Frederiksborg Amts Avis at træffe Sten Bønsing for en uddybende kommentar.

Af Altingets artikel fremgår det ligeledes, at Læsø Kommune af moralske årsager tidligere har takket nej til et tilbud fra selvsamme konsulentfirma, Hillerød Kommune nu har hyret. Læsø blev i 2018 tilbudt en gevinst på fem millioner kroner ved en gennemgang af kommunens cpr-registre. Men Kirsten Jensen mener ikke, at Hillerød Kommune har sat gang i en umoralsk gennemgang.

- Jeg synes, det er, som det skal være. Formålet er primært korrektion af fejlagtige betalingskommune-forhold, og at vi skal lære af det, understreger hun, mens hun heller ikke frygter, at kommunen er på kant med de forvaltningsretlige principper:

- Det er muligt, professoren (Sten Bønsing, red.) ved noget, jeg ikke ved. Men her er tale om, at vi får gennemgået betalingsstrømmene mellem kommuner, og det bør være rettidig omhu, skriver borgmesteren.

Dataproces arbejder ud fra en »no cure - no pay« model, hvor firmaet får 25 procent af den gevinst, Hillerød Kommune har af gennemgangen. Konsulentfirmaet kan dog maksimalt tjene 1,3 millioner kroner eksklusiv moms på opgaven.