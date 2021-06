Hillerød Kommune vil afgive kvoten på fire flygtninge i 2022 til Bornholm, som efterspørger arbejdskraften. Foto: Adobe Stock Foto: Milosz Maslanka POLAND/Milosz Maslanka - stock.adobe.co

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød sender flygtninge til Bornholm igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød sender flygtninge til Bornholm igen

Bornholm ønsker at overtage Hillerød Kommunes flygtningekvote for næste år - og politikerne siger ja tak

Hillerød - 23. juni 2021 kl. 06:33 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Flygtninge, som ellers var tildelt Hillerød Kommune, skal også næste år til Bornholm i stedet. Politikerne i Hillerød Kommune besluttede sidste år at afgive 2021-kvoten på syv flygtninge til Bornholms Regionskommune - og nu ønsker Hillerød at gøre det samme med kvoten i 2022.

Bornholm har selv henvendt sig til flere kommuner, blandt andet fordi flygtningene sikrer den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet på solskinsøen. Bornholm har et håb om at få minimum 20 flygtninge hvert år, men fik ingen tildelt for 2021 og får kun seks i 2022.

God løsning for alle Politikerne i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget i Hillerød godkendte derfor på deres møde 2. juni at sige ja tak til bornholmerne, som ønsker at modtage Hillerød Kommunes 2022-kvote på fire flygtninge.

"Vi er glade for, at Bornholm igen har henvendt sig, som de gjorde sidste år. De har en udfordring med befolkningen i den arbejdsdygtige alder, og hvis vi kan bidrage positivt til at løse det, så er det en god løsning for alle," siger udvalgsformand Thomas Elong (V).

I Hillerød er man samtidig bange for, at de flygtninge, der kommer til kommunen, vil flytte ind i områder, som er i risiko for at komme på boligministeriets liste over udsatte boligområder.

Og ifølge Thomas Elong har Hillerød ikke i samme grad behov for arbejdskraft, for der er omkring 1.400 arbejdsløse, fortæller han. Men hvis situationen ændres, og der var bedre muligheder for, at de kunne komme i varigt arbejde, så skal kommunen selvfølgelig overveje, om de stadig vil afgive flygtningekvoten.

"Men lige nu er der kamp om arbejdspladserne på Sjælland," siger han.

Brug for arbejdskraft Bornholms daværende borgmester Winni Grosbøll (S) udtalte sidste år til DR Bornholm, at der er brug for arbejdskraften - og at integrationen går godt på øen:

"Vi har virksomheder i vækst, der har brug for folk i produktionen. Desuden er vi gode til at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Og så tænkte vi, at vi kunne være med til at løse et nationalt problem i samme ombæring," sagde hun.

Om samarbejdet mellem Hillerød og Bornholm vil fortsætte i flere år, kan kun tiden vise, siger Thomas Elong:

"Om Bornholm kontakter os igen næste år, vil være op til Bornholm. Og skulle det komme op igen, så vil vi overveje det på daværende tidspunkt".

Hillerød Kommunes flygtningekvote for 2020 var på tre flygtninge. De er endnu ikke ankommet, men forventes at komme i slutningen af i år, skriver kommunens forvaltning i referatet fra mødet 2. juni.

relaterede artikler

Hillerød sender flygtninge videre til Bornholm 11. juni 2020 kl. 05:00

Bornholm vil have flygtninge fra Nordsjælland 03. juni 2020 kl. 04:00