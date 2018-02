Se billedserie Hillerød Forsyning ligger på førstepladsen over genanvendeligt affald. Men trods medarbejdernes opmærksomhed hænder det alligevel, at der kommer genanvendeligt affald i containeren med småt brændbart, f.eks. pap, papir, træ, metal, plast eller tøj. Dette affald tager medarbejderne, så vidt det er muligt, med håndkraft op af containeren. Foto: Kim Rasmussen

Hillerød redder gode sager fra småt brandbart

Hillerød - 16. februar 2018 kl. 11:37 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genbrugsstationen i Hillerød er den bedste af genbrugsstationerne i Vestforbrændings regi til at sortere småt brændbart affald.

I 2015 lå Hillerød Forsyning på en 3. plads med 111,33 tons genanvendeligt affald flyttet fra småt brændbart. Men både i 2016 og i 2017 formåede Hillerød Forsyning at indtage første pladsen med henholdsvis 300,35 tons og 394,94 tons genanvendeligt affald flyttet fra småt brændbart.

- Det handler om, at brugerne af genbrugsstationerne har rette hånd og er med til ikke bare at smide alt ud i småt brændbart, men at smide det ud i de rigtige bunker samtidig med, at medarbejderne på genbrugsstationerne sikrer, at det hele ikke bare ender nede i en stor bunke i småt brandbart. Medarbejderne bruger relativt meget tid på at hive ting op, som ikke hører til i småt brandbart. Det er altså en kombination af dygtige brugere og dygtige medarbejdere, som er skyld i, at vi indtager første pladsen, siger Peter Maltha Larsen, der er direktør for Affald, Kunder og Facility i Hillerød Forsyning.

De nedsænkede containere, der gør det meget nemmere at læsse af, samt en udvidelse af åbningstiden på genbrugsstationen er også med til, at der afleveres en større mængde genanvendeligt affald.

Det blev i 2015 besluttet, at de 24 genbrugsstationer skulle »supersortere« for at nedbringe mængden af småt brændbart affald, og det har nu givet pote.

Man begyndte blandt andet at frasortere og genanvende bøger, tøj og sko, som tidligere blev afleveret i småt brændbart. I 2017 blev der indsamlet 102 tons bøger og 24 tons tøj og sko.

- Jeg synes, det er fantastisk, når man lægger så meget liv og ildsjæl i det, at man kan se et resultat. Det er en sortering, der sikrer, at vi ikke bare smider det hele i småt brandbart. Det er bedre, at vi genbruger det i stedet for at brænde det hele af. Det var sådan, man gjorde i gamle dage, hvor man bare havde to containere til det hele. Det er rigtig vigtigt for vores efterkommere, at vi får sorteret rigtigt, siger Peter Maltha Larsen.

Trods medarbejdernes opmærksomhed hænder det alligevel, at der kommer genanvendeligt affald i containeren med småt brændbart, f.eks. pap, papir, træ, metal, plast eller tøj. Dette affald tager medarbejderne, så vidt det er muligt, med håndkraft op af containeren.