Hillerød-mødre inviterer til corona-sikker halloween

I stedet for at gå fra dør til dør og indsamle slik, så er det barnets egen forælder, der sørger for goder til den søde tand

Tradition Da sundhedsmyndighederne tidligere på måneden meldte ud, at de fraråder børn og forældre at droppe slikindsamlingen til hallo- ween på grund af risikoen for smittespredning, var det med garanti til stor ærgrelse for mange særligt blandt de yngste. Nu har to mødre fra Hillerød skelet til initiativer i andre byer og fundet et enkelt koncept, så børn og barnlige sjæle alligevel kan holde fast i noget, der minder om traditionen - helt uden at risikere sit eget eller andres helbred.

"For mine børn og mange af deres kammerater er Halloween en af årets største begivenheder, nok kun overgået af jul og fødselsdage. Og derfor synes jeg også, som en del andre forældre, at det er rigtigt ærgerligt, hvis den forbandede corona også skal tage Halloween fra os," skriver Lisbeth Werup Steffensen, der selv er mor til to piger på henholdsvis fire og otte år, i en mail til avisen.

Sjov for alle Sammen med en anden mor til en halloween-glad datter, Michala Andersson, udtænkte de alternativer til den traditionelle slikindsamlingen, som bedre levede op til hele coronasituationen. De fandt inspiration i initiativer andre steder i landet, og snart fandt de på at udskifte den traditionelle slikindsamling med en 'skattejagt' efter græskar og hallo- ween-haver.

Hvor børnene normalt får slik fra de huse, de ringer på hos, så skal børnene i stedet på gåtur sammen med en forælder, og hver gang barnet finder et græskar eller en pyntet have, kan forælderen give barnet et stykke slik. På den måde undgår man kontakt med mange forskellige mennesker, og risikoen for, at smitten spredes er dermed mindre. På turen er det tilladt at gå ind i haverne, hvis de er pyntet i uhyggeligt halloweentema, men ingen må ikke ringe på, ligesom ingen må ikke tage imod slik fra andre end den voksne, der går med en rundt på turen, skriver Lisbeth Werup Steffensen.

Har man ikke selv børn, men gerne vil være med alligevel, opfordrer de to mødre til, at man stiller et græskar ud eller laver en spøgelseshave, hvor forældre og børn kan gå ind og får et gratis gys. Som voksen er man selvfølgelig også meget velkommen til at gå på gaden og opleve gyset. Så længe man holder afstand, er det en hyggelig måde at være sammen på hver for sig i sit lokale kvarter.

For at det er lettere for deltagerne at få et overblik over, hvor man kan finde de uhyggelige haver og de mange græskar, har Lisbeth Werup Steffensen og Michala Andersson oprettet facebookbegivenheden 'Covid-19 sikker Halloween i Hillerød'. Her vil de lave et samlet overblik over veje, hvor børn og deres forældre kan gå på jagt. Alle, der har lyst til at bidrage med et græskar eller en halloween-have, kan kontakte initiativtagerne den vej igennem.

"Vi går all in" Lisbeth Werup Steffensen og Michala Andersson håber på, at mange vil være med, så halloween kan blive en ligeså sjov og uhyggelig aften, som den plejer at være til trods for alle coronarestriktionerne.

"Vi så gerne, at dette initiativ blev årets måde at fejre det på, så vi stadig kan fylde gader og stræder med spændte og til tider også uhyggelige børn, der skræmmes og skræmmer på den gode måde, som ender med grin og latter, når man endnu engang husker på, at spøgelset er et gammelt lagen og skelettet er lavet af plastik", lyder det fra Lisbeth Werup Steffensen, der selv lover, at hendes have vil være fyldt med uhygge.

"Hos os går vi all in på spøgelseshaven, og ud over alt det pynt, jeg har fra de foregående år, har vi købt et skelet i fuld størrelse og en røgmaskine. Jeg selv er begyndt at elske Halloween, fordi jeg er et kreativt menneske, der kan få lov at udsmykke haven med alverdens sjove effekter, lave mad, der er lidt uhyggelig, og lave sjove græskar med ungerne".

Det er halloween-aften lørdag den 31. oktober. Vil man vide mere om initiativet, kan man besøge facebookbegivenheden 'Covid-19 sikker Halloween i Hillerød'.

