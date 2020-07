Leo Knudsen var ramt af en arvelig sygdom, og måtte i sin sidste tid bruge iltapparat. Det stoppede dog ikke hans engegement. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød mister markant borger

Hillerød - 24. juli 2020 kl. 12:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

77-årig Leo Knudsen fra Hillerød døde natten til fredag efter længere tids svær sygdom.

Leo Knudsen var en markant personlighed i Hillerød, både i sin tid som medlem af direktionen i Hillerød Kommune og siden som aktiv i en lang række sammenhænge i byens liv, hvor han både besad flere officielle poster i bestyrelser for skoler og institutioner, men også i mere folkelige initiativer i Hillerød. Blandt andet i byens kulturnat og i det store arbejde i Hillerød Byforum, som står bag byfesten og mange andre aktiviteter i byen.

Leo Knudsen fyldte 77 for få dage siden siden. Han er født 19. juli 1943 i Aarhus og vokset op i Vejle. I 1966 afsluttede han lærereksamen fra Jelling Statsseminarium. Efter et år på Danmarks Højskole for legemsøvelser og et år som flyversoldat i Karup rejste han i 1968 sammen med sin kone Liff til Tanzania udsendt som lærer af Mellemfolkelig Samvirke. Ved hjemkomsten i 1972 startede Leo Knudsen sin karriere i Hillerød som leder af friluftsbadet ved Frederiksborg Byskole og fra august samme år som lærer på Hillerødsholmskolen.

Leo Knudsen uddannede sig til skolevejleder og i 1986 som Cand. Pæd. i Matematik. Undervejs var Leo formand for fælleslærerrådet og senere formand for den lokale kreds af Danmarks Lærerforening. I 1994 flyttede han direkte fra formandsstolen i DLF over i Kulturel Forvaltning som souschef og pr. 1. maj 1995 som Direktør for Børn, Familier og Kultur.

Leo H. Knudsen har gennem årene arbejdet med internationalt samarbejde og ved overgangen til pension i august 2007 blev tiden udfyldt med bestyrelsesarbejde for bl.a. Børns Vilkår, Den sociale Udviklingsfond og en lille NGO (CICED) med projekter i Mongoliet, Tanzania, Nepal og det eksiltibetanske samfund i Indien.

Også lokal engagerede han sig baædnt andet som formand for bestyrelsen for behandlingsinstutionen Stutgården, medlem af bestyrelsen for det pædagogiske projekt Kilden på Esrum Møllegård, medlem af bankrådet for Spar Nord, formand for Hillerøds Riddere samt som medlem af bestyrelsen for Hillerød Byforum.