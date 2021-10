Pubben Crane Brothers og dertil hørende Tahounga Lounge er et af de steder, der gør Hillerød mere spændende. Her mener indehaveren, at kommunen kunne gøre mere for at bakke op om de private kulturelle aktører. Foto: Kees Kuypers

Hillerød kunne få mere kultur for pengene

Private kulturaktører kan sjældent få økonomisk støtte fra kommunen uden at inddrage foreningslivet.

Hillerød - 23. oktober 2021 kl. 07:25 Af Daniel Schlosser Kontakt redaktionen

Traditioner i Hillerøds kulturliv spænder måske ben for udviklingen. Det mener Morten Varano, partner i barerne Crane Brothers og Tahonga Lounge i Hillerød, som også arrangerer koncerter, stand-up og andre begivenheder. Han er derudover direktør for spillestedet Rust i København.

Han har oplevet, at det har været svært at samarbejde med kommunen eksempelvis i forbindelse med at søge honorarstøtte til booking af kunstnere.

- Jeg skrev ind til kommunen gennem hjemmesiden, fordi jeg ikke kunne gennemskue, hvem jeg skulle tage fat i direkte, for at søge om honorarstøtte. Der svarede de tilbage, at der allerede er afsat honorarstøtte, og at Hillerød Kommune i øvrigt primært giver honorarstøtte til foreninger, siger Morten Varano.

Han fik så yderligere at vide, at hvis de ville have noget honorarstøtte, så skulle det være i samarbejde med en forening, også skulle den være villige til bruge nogle af sine honorar-klip på arrangementer hos Crane Brothers eller Tahonga Lounge.

- Ellers kunne vi søge i en kulturpulje, som er en engangsbevilling fra kommunen, men vi fik at vide, at det nok ville være usandsynligt, at vi kunne få noget støtte derfra, da det falder uden for formålet med puljen, siger Morten Varano.

Mere kultur for pengene Morten Varano peger på, at Hillerød Kommune med stor fordel kunne prioritere, at afsætte mere støtte til de private kulturaktører, da dette ville give dem meget kultur for en forholdsvis lille investering.

- Du får meget kultur for pengene. Eksempelvis kan jeg nævne Rust og vores samarbejde med Københavns Kommune, hvor vi får 271.250 kroner i støtte fra kommunen og 217.000 fra Kunstfonden om året. Det svarer til 6 procent af vores omsætning og de resterende 94 procent, dem rejser vi selv, siger Morten Varano.

Tæt med foreningslivet Rikke Macholm, formand i Kultur- og Fritidsudvalget i Hillerød Kommune, siger også, at der en prioritering af foreninger i forbindelse med kulturelle støtteordninger.

- Størstedelen af de kulturelle arrangementer, der foregår i Hillerød er jo drevet af foreninger og frivillige, derfor vil vi gerne hjælpe dem så meget som muligt, så ja de bliver derfor også forfordelt, når det kommer til støtte fra kommunen, siger Rikke Macholm.

Men hun siger derudover også, at kommunikationen omkring mulighederne for støtte godt kunne være tydeligere.

- Jeg tror godt at vi kunne være bedre til at kommunikere ud, hvilke muligheder der egentlig kan være fx med vores kulturpulje i kommunen, hvor vi kan være med til at hjælpe nye initiativer i gang, siger Rikke Macholm.