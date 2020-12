Se billedserie Når Hillerød Station skal have ny bro hen over skinnerne, er der nu et forslag om, at det skal være en cykelbro med inspiration fra blandt andet 'Cykelslangen' i København, hvor de har flere cykelbroer. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: Sergiy Bykhunenko/Sergiy Bykhunenko - stock.adobe.

Hillerød kan få sin helt egen "Cykelslangen"

Banedanmark undersøger nye muligheder for at bygge en bro over jernbanen ved Hillerød Station, så cyklister kan trille henover skinnerne helt uden at stå af den tohjulede

Hillerød - 02. december 2020 kl. 05:25 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

København har en, Odense har en - og nu skal Hillerød måske også have sin helt egen cykelbro.

I hvert fald vil parterne, som netop nu er i gang med en undersøgelse af ombygningen af Hillerød Station, se på, om der skal bygges en ny cykelbro hen over skinnerne på Hillerød Station, så man let kan trille på cyklen hele vejen fra Carlsbergvej til Sdr. Jernbanevej - og omvendt.

"Det er et spændende projekt. Det kunne være super godt, hvis vi kunne få sat gang i, at man både kan cykle og gå hen over jernbanen. Det ville gøre det meget nemmere for en helt masse mennesker," siger formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (Venstre), som skal diskutere sagen med udvalget på deres møde i dag, onsdag 2. december.

Gangbro eller cykelbro Planen har siden den første undersøgelse af stationsombygningen - Fase I-undersøgelsen - været at bygge en ny bro med trapper og elevatorer. Der blev valgt en løsning med en fire meter bred gangbro med elevatortårne som erstatning for den nuværende gangbro.

Men nu vil de involverede parter altså også se på, om broen kan få form som en bydelsforbindelse mere end en egentlig bro. Trapper og elevatorer, som der ikke er nogen af på gangbroen i dag, skal stadig indgå, men ideen er nu at konstruere broen, så der altså indgår en cykelsti a la 'Cykelslangen' i København eller 'Byens Bro' i Odense.

Tog gennem stationen Banedanmark er i gang med næste skridt, den såkaldte Fase II-undersøgelse, af ombygningen af Hillerød Station. Ideen med projektet er at sammenbinde lokalbanesporene, så der bliver skabt mulighed for direkte tog fra Helsingør, Helsinge/Tisvildeleje og Gilleleje til den nye station i Favrholm ved det kommende hospital.

Undersøgelsen blev sat i gang af Folketinget og Region Hovedstaden og forventes at blive afsluttet i midten af 2021. Det er Banedanmark, der driver projektet, men en lang række interessenter er involveret. Ud over Hillerød Kommune deltager Transport- og Boligministeriets departement, Lokaltog A/S, DSB, Movia og Region Hovedstaden.

"Unik mulighed" Forvaltningen i Hillerød Kommune er begejstret for ideen om en ny cykelbro på stationen:

"En cykelbro giver en unik mulighed for at styrke mobiliteten på tværs af byen og særligt stationen," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen til politikerne.

Her gør forvaltningen også opmærksom på, at folk, som bruger hjælpemidler såsom rollator eller kørestol, har barnevogn, og tildels også cyklende, i dag ikke kan bruge den eksisterende gangbro og er tvunget til at gå på tværs af jernbanen via Københavnsvej og Hammersholtvej/Sdr. Jernbanevej - en omvej på op mod to kilometer:

"Derfor vil en ny gang- og cykelbro gøre meget for byen og kan få flere til at vælge den kollektive trafik og derigennem bidrage til at reducere trængsel i Hillerød og CO2-udledning fra transporten," skriver forvaltningen.

Ukendt pris Hvad det rent faktisk vil koste at bygge en ny cykelbro, er én af de ting, som undersøgelsen skal kortlægge.

"Nu må vi finde ud af, hvad det koster, og hvor meget vi i kommunen har mulighed for at betale. Vi skal have undersøgt broprojektet og få nogle priser og tekniske løsninger på bordet, og så kan det være, det hele går op i en højere enhed på et tidspunkt," siger Dan Riise.

Prisen på broen vil altså først ligge klar i midten af 2021, når undersøgelsen er færdig.

Byrådet besluttede i 2016, at kommunen kan yde økonomisk støtte til broløsningen på omkring fem millioner kroner.

Forvaltningen foreslår nu, at Hillerød Kommune nu bruger 180.000 kroner på at få undersøgt cykelstiforbindelserne på Søndre- og Nordre Jernbanevej i forhold til en cykelbro- og bydelsforbindelse over banen.

Samtidig skal politikerne beslutte, om der skal arbejdes videre med den nuværende stationsforplads og busterminal - eller om cykelprojektet skal tage udgangspunkt i et skitseforslag tilbage fra 2016. Her blev der peget på, hvordan stationsforpladsen på den vestlige side af stationen kunne fornyes og forskønnes - et projekt til 33 millioner kroner.

Da projektet er så dyrt, anbefaler forvaltningen i Hillerød Kommune, at Banedanmark tager udgangspunkt i de eksisterende forhold, når de udarbejder cykelbroforslaget - og altså ikke venter på, at Hillerød Kommune finder 33 millioner i budgettet til en ombygning af forpladsen.

