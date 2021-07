I stedet for at sende børn med autisme diagnoser ud på specialskoler, skal de gå på de almindelige skoler og have normalfungerende klassekammerater i de særlige nest-klasser, lyder et budgetforslag. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød kan få særlige klasser med plads til særlige børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hillerød kan få særlige klasser med plads til særlige børn

Hillerød Kommune har udviklet sin egen model inspireret af Nest-klasserne, hvor børn med autisme går i skole sammen med børn uden diagnoser. Allerede næste år kan den første klasse være en realitet.

Hillerød - 09. juli 2021 kl. 06:21 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Fire børn med autisme kan måske allerede næste år begynde i en børnehaveklasse på en almindelig folkeskole i Hillerød, i stedet for at blive indskrevet i en specialklasse eller på en specialskole.

For selv om Hillerød Kommune sidste år opgav at indføre en såkaldt Nest-klasse i en folkeskolen i Hillerød, er der alligevel forslag om at lade elever med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF) gå på en almindelig folkeskole, efter en model, der har fået navnet Hillerødmodellen.

Til at starte med skal der åbne en børnehaveklasse, og på sigt vil der være 0.-9. klasse af de særlige klasser.

I en Nest-klasse arbejdes med en meget struktureret hverdag med to medarbejdere i klassen og bare 16 elever, hvoraf fire har ASF. Klassen har en fysisk indretning, der understøtter den strukturerede hverdag - det kan være, den ligger i et roligt hjørne af skolen, klassen kan deles op, der kan være særlige gardiner til lysfølsomme børn eller ekstra lyddæmpning.

I Hillerødmodellen er der også masser af struktur og hele tiden to medarbejdere i klassen. Men der er 20-21 elever i klassen, hvoraf 4-5 har ASF.

- Det var en udfordring for os at indføre den præcise Nest-model, som kører i Århus. De fire børn med ASF skulle være meget ens. Det er sikkert fint i Århus, hvor de har en kvart million indbyggere, men i Hillerød kan det svinge, om der er børn nok. Derfor har vi fået en mere fleksibel model, hvor vi også er endt på 20 elever i stedet for 16. Det giver også en bedre økonomi, siger Peter Frederiksen (V), formand for børne, familie og ungeudvalget i Hillerød Kommune.

Billigere og bedre skole En del af årsagen til, at man opgav at gå videre med den oprindelige nest-model var da også, at der ikke var en god businesscase for klassen.

Men det er der i Hillerødmodellen, for selv om det kræver investeringer at oprette klassen og der er ekstra udgifter til personale, er der også store besparelser i forhold til at sende børnene på specialskole.

Allerede efter få år vil det være billigere for kommunen at have en Nest-inspireret klasse, end som i dag, at sende elever med ASF til specialskoler.

- Det er rigtigt dyrt at sende børn på specialskole. Så kan vi lave det bedre og billigere, vil det være godt for alle. Man kan altid lave noget, der er dyrere. Men det har vi ikke råd til i Hillerød. Vi skal bare have noget rigtig godt til vores børn, siger Peter Frederiksen.

- Jeg synes, at det må være måde at gøre det på, i stedet for at sende børnene væk. Det ultimative mål for mig er, at børn, der har en udfordring eller en diagnose, skal kunne klare sig selv, når de bliver voksne. Vi har som samfund ekskluderet en stigende del af vores børn. En lille diagnose, nogle bogstaver, så skal de i specialtilbud og ud af virkeligheden. Men jeg tror på, at hvis man ekskluderer børn permanent, bliver det sværere at få dem inkluderet, når de bliver voksne. Selv om det er en udfordring og kan være hårdt for alle, er det bedst, at børnene er så tæt på normalområdet som muligt. Ikke alle børn. Men rigtig mange børn, siger han.

Et fantastisk tilbud Selv om der kommer til at være flere børn i Nest-klassen efter Hillerødmodellen, er det stadig et godt tilbud, mener Peter Frederiksen.

- De grundlæggende værdier vil stadig være det samme. En lille gruppe børn med ASF og en større gruppe børn uden diagnoser. Og hele tiden to voksne, siger han og fortsætter:

- Hvis man ikke kan spise på en Michelinrestaurant, skal man så lade være med at spise? Eller skal man se sig om efter en restaurant, hvor maden faktisk er rigtig god? Det her vil være et fantastisk tilbud for alle børn i den klasse, og for deres familier, siger han, som forudsér, at mange forældre vil ønske at få en plads til deres barn i klassen.

- Det vil være godt for børn at komme i sådan en klasse under alle omstændigheder. En klasse med to voksne, med struktureret pædagogik og en struktureret hverdag. Med ro og forudsigelighed, og med meget mere tydelige rammer end i de fleste andre skoleklasser. I Århus er der sket det, at de lokale i stigende grad vælger skolen til. Vi kan jo ikke sige, hvordan det vil blive i Hillerød, for udgangspunktet er anderledes, men vi kan se, at det i Århus er blevet et populært sted både for børn med ASF og for de børn, der har mere normale udfordringer, siger han.

Oprettelsen af klassen er et forslag til budgetforhandlingerne, og blot et af mange forslag om at styrke hele specialområdet for børn.

Nu er det derfor op til forhandlingerne om budgettet, om arbejdet med Nest-klassen kan begynde, så de første elever kan begynde i august 2022.

- Jeg kan ikke garantere, at det kommer med i budgettet. Men jeg ved, at udvalget er meget opsat på det, siger Peter Frederiksen.

Det er ikke planlagt, hvor i Hillerød Kommune, de særlige klasser skal høre hjemme.