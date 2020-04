Der bliver arbejdet videre med projektet om at lave en hal til padeltennis i Hillerød. Foto: Anders Ole Olsen

Hillerød kan få ny hal til padeltennis

I sommeren 2019 indviede Hillerød Tennisklub to baner til padeltennis ved tennisanlægget på Milnersvej, og nu kan der også være en hal til padeltennis på vej.

Hillerød Kommune har fået en henvendelse fra en gruppe borgere uden for Hillerød, der ønsker at opføre en hal til padeltennis ved Hillerød Tennisklub.

Kommunen har holdt et par møder med initiativgruppen. Gruppen vil leje en grund af Hillerød kommune og selv for egen regning bygge og drifte en padelhal med fire baner på i alt cirka 1300 kvadratmeter.. Padelhallen vil kunne benyttes efter pay and play princippet.