Hillerød kan få grøn varme uden prisstigning

Hillerød - 25. februar 2020 kl. 05:00 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2025 skal fjernvarmen fra Hillerød Forsyning være fossilfri og CO2-neutral. Og det skal ske uden at det koster ekstra på varmeregningen, er ambitionen. Derfor er Hillerød Forsyning i disse år optaget af at finde på billige og CO2-neutral alternativer til varmeproduktion baseret på naturgas, som i dag udgør en stor del af produktionen. Strategien er at investere i mange, forskellige løsninger, og en af dem skal ske i tæt samarbejde med andre virksomheder, for eksempel det nye superhospital, som opføres syd for Hillerød.

Via samarbejdet i Symbiose Hillerød har Hillerød Forsyning og hospitalet truffet aftale om, at Hillerød Forsyning skal levere køling af hospitalet baseret på grundvand. Det varme vand, der kommer ud af det, tilføres fjernvarmenettet, og bidrager dermed til den grønne omstilling. Hillerød Forsyning håber at det koncept kan udvides til andre virksomheder og også til andre forsyningsformer, for eksempel damp.

- Det vil understøtte den grønne omstilling hos virksomhederne, men også hos os, og det vil bringe os nærmere vores mål om at være CO2-neutrale i 2025. For varmekunderne vil det også være billigere, end hvis vi bygger et nyt biomasseanlæg, siger Anders Møller, varmechef i Hillerød Forsyning.