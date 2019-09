I foråret blev forfatter Malene Abildgaard vist rundt i Hillerød af to elever fra Hillerød Vest Skolen som led i forfatterforeningens projekt »Hvem er Danmark?«. Nu vender hun tilbage for at sætte fokus på arkitektur og kulturarv i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød har sat sig i kroppen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød har sat sig i kroppen

Hillerød - 17. september 2019 kl. 06:18 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Man siger, at arkitektur sætter sig i kroppen. Hillerød har sat sig i min«. Sådan afslutter faglitterær børnebogsforfatter og arkitekt Malene Abildgaard sin tekst, der har fået navnet »Hvem er Hillerød? - en arkitekturfortælling i børnehøjde«, som hun har skrevet om Hillerød.

Teksten er skrevet efter, at hun i foråret opholdte sig i Hillerød i en uge i forbindelse med forfatterforeningens kampagne »Hvem er Danmark?«, der har til formål at få danskerne til at læse og skrive mere. I løbet af projektet har 20 danske forfattere besøgt en dansk by i en uge og efterfølgende skrevet om oplevelsen. Efteråret står nu for døren, og Malene Abildgaard ser tilbage på sit besøg.

- Jeg havde sådan en god uge. Alle, jeg mødte i Hillerød, var utrolig hjælpsomme og imødekommende. Faktisk er alle os forfattere, der har deltaget i projektet, blevet mødt med en utrolig gæstfrihed i de byer, vi har besøgt, siger hun, og uddyber:

- Det er helt særligt at få mulighed for at fordybe sig i en by i en hel uge. Jeg kunne sætte mig ned og tænde for hele sanseapparatet ligeså meget og ligeså længe, jeg havde lyst til det. Og det var nok også den ro, jeg mødte andre med i den uge, jeg besøgte Hillerød, siger hun.

Det var også roen til at fordybe sig i arkitekturen, der stod klarest, da Malene Abildgaard efterfølgende vendte hjem til Rold Skov i Nordjylland.

- Jeg genopdagede glæden ved at fordybe mig i en by, da jeg vendte hjem. Vi kan alle blive fanget i hverdagens stress og jag, og vi kan hurtigt komme til at tage vores omgivelser for givet. Der betyder det virkelig noget at give sig selv roen til at opleve den by, man er omgivet af, siger hun.

Netop den oplevelse, håber hun at give videre, når hun i den kommende tid skal undervise en gruppe elever fra Hillerød Vest Skolen i arkitektur og kulturarv.

- Eleverne skal selv skrive om deres forhold til arkitekturen i Hillerød, og så skal vi også prøve kræfter med at skitsere og bygge en model, siger hun.

»Frederiksborg Slot. Et stykke arkitektur og historie. Bygget efter alle renæssancens regler og på ingen måde til at komme uden om«, skriver hun i teksten, for slottet var et emne, der gik igen i Malene Abildgaards møde med byen.

- Jeg havde kun været i Hillerød en gang før, så jeg mødte byen med nye øjne. Og det blev meget hurtigt klart for mig, at Frederiksborg Slot fylder meget, både fysisk og mentalt. Det var gennemgående, når jeg talte med unge som ældre. Derfor fylder det også meget i teksten, siger hun.

Den 19. september klokken 17 til 19 besøger hun Hillerød Bibliotek til en åben debat om den lokale arkitektur og kulturarv i Hillerød, hvor Johan Buus, der er byplanlægger i Hillerød Kommune, vil holde oplæg om de tanker, der ligger bag kommunens arkitekturpolitik, og politikerne Tue Tortzen (Ø) og Susan Smith (SF) vil deltage i debatten.

- Jeg håber, at det bliver til en god snak om, hvad man som borger i Hillerød kan bruge arkitekturpolitikken til. Arkitektur bliver ofte set som noget elitært, og det er mig en gåde, for arkitekturen er jo for os alle, siger hun.