Se billedserie Astrid Lindgren sidder helt alene på Sophienborgskolen. Alle kommunens elever er sendt hjem, undtagen dem, der er i nødpasning. Politiet patruljerer og holder øje med, om for mange samles, blandt andet ved de tomme skoler. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød har lært at holde afstand

Hillerød - 24. marts 2020 kl. 19:20 Af Anna Törnqvist Jensen & Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lader til, at Hillerød har taget budskabet om, at man skal holde afstand og ikke forsamles i store grupper, til sig. Sådan lyder meldingen fra Hillerød Kommune og kommunens SSP-indsats.

- Vi ser ikke store forsamlinger af unge mennesker, og der har generelt ikke været nogen problemer. Der har været et enkelt sted, hvor der sad fem unge samlet, men de var faktisk meget opmærksomme på at holde afstand. Og ingen steder er vi stødt på forsamlinger på over 10 personer, siger Pia Kjær, der er Kultur- og Udviklingschef i Hillerød Kommune.

Hun understreger, at SSP ikke fungerer som et vagtværn, der går patrulje, men at de i stedet forsøger at nå de unge gennem deres SSP-netværk og sociale medier.

- Vi arbejder med netværk, både med professionelle aktører, forældre og de unge. Og det gør vi lige så godt nu, som vi gør ellers. Vi kan tale med de unge på en anden måde, end politiet eksempelvis kan. Vi har hver vores roller, og vi er i tæt og daglig kontakt også med politiet om, hvordan situationen ser ud, og hvad vi bedst gør. Og vi holder selvfølgelig også øje i grupper på sociale medier om, hvad der sker, siger Pia Kjær.

Netop gennem netværket af skoler, frivillige foreninger og borgere har Pia Kjær også en god fornemmelse af, at folk passer godt på hinanden.

Posen er normalt et sted, hvor folk samles. Her et billede fra 2011, hvor folk går tur. Nu er der langt mellem folk, og ingen sidder længere på græsset og nyder solen og livet. Foto: Allan Nørregaard



- Jeg er faktisk ret imponeret over, hvor meget samfundssind der bliver udvist, og at folk virkelig passer på hinanden. Stort set alle opfører sig forsvarligt og hensigtsmæssigt, og vi håber, det varer ved, siger hun og tilføjer, at virkeligheden også er gået op for de unge:

- De unge, vi har talt med, har samme holdning som ældre og andre borgere. De ved godt, hvad det her drejer sig om, og at man skal passe på sig selv og hinanden. Ingen synes, det er sjovt, og det er slet heller ikke fedt som ung, men de accepterer, at det er vilkårene lige nu.

Kommer ikke på gaden De frivillige Natteravne, der ellers traver gaderne tynde i weekenderne for at passe godt på festglade unge, holder sig ligesom resten af Danmark inden for i denne tid.

- Da skolerne lukkede ned, lukkede vi også alt ned. Der er ingen værtshuse eller diskoteker åbne, og de unge må jo ikke samle sig mere end 10 stykker sammen. Jeg følger jo med i bylivet alligevel, og her er midt indtryk også, at de unge overholder det meget godt. Vi har ikke set noget, der har givet anledning til bekymring, siger Vivi Woeldike, formand for Natteravnene i Hillerød, og tilføjer, at det også er for Natteravnenes skyld, at de sene vandringer er midlertidigt aflyst.

- Vi vil ikke udsætte vores ravne for smittefare, og vi får jo kys og kram af de unge, når vi møder dem, og det skal vi ikke udsætte vores ravne for i disse tider, siger hun.

Byens værtshuse og diskoteker er lukket, så derfor er Natteravnene ikke på gaden i øjeblikket, fortæller formand Vivi Wøldike. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard



Heller ikke Hillerøds områdebetjent Alf Christensen fra Nordsjællands Politi kommer på gaden, som han plejer.

- Vi skal helst ikke være for meget ude og gå rundt, som vi plejer, og det er vi heller ikke. Det gælder alle os områdebetjente. Jeg har været inde på stationen et par gange, men jeg er som hovedregel derhjemme, hvor kommunikationen foregår over telefonen og per mail. Jeg synes, at det er skide ærgerligt. Rent ud sagt. Jeg ville jo netop gerne ud og gå en tur og tale med folk. Det kan jeg i sagens natur ikke rigtig gøre hjemmefra. Men det er jo bare en lille ting, i forhold til alle de tilpasninger folk må gøre sig i øjeblikket.

Kun hvis folk anmelder forhold, der vedrører corona, kommer Alf Christensen ud.

- Nordsjællands Politi har indsat ekstra patruljer her i coronatiden, som vi også deltager i. Vi er forbi forskellige skoler og andre steder, hvor folk kan tænkes at samles. Her holder vi øje med, om der er mere end ti personer samlet. Men det der med at gå en tur i gågaden eller Østervang, det er der ikke noget af. Det er kun, hvis folk anmelder vedrørende corona, at jeg ellers kommer ud.

Og anmeldelser er der ifølge Alf Christensen en del af.

- Der kommer i hvert fald mange anmeldelser, hvor vi kører ud. Nogle af stederne, er der folk, der samles. Så må vi bede dem om at gå hver for sig. Andre steder er der ikke nogen, når vi kommer frem, siger han og fortsætter:

- Når vi påpeger det, så ved de det jo godt, og kan godt se det. Jeg kan godt forstå, at det kan være svært at holde sig inden døre, når vejret er så godt, men det nytter jo altså ikke noget. Der er også kommet nogle anmeldelser på butikker, der på trods af udmeldingerne, har holdt åbent. For det meste har der været tale om butikker, der faktisk gerne måtte have åbent, men det er fint, at folk er opmærksomme.

Ifølge Alf Christensen er det primært unge mennesker, der samler sig, men det kan også være hele familier, der tager ud og handler sammen, hvilket ifølge områdebetjenten ikke er smart i disse tider. Det kan dog være svært at holde afstand - også som politibetjent.

Områdebetjent Alf Christensen har ikke meget at lave i disse dage, hvor han hovedsageligt arbejder hjemmefra. Foto: Allan Nørregaard



- Vi holder selvfølgelig god afstand, men det er klart, at det kan være svært. Det er meget unaturligt at tale med andre med to til tre meter imellem sig. Jeg var i gågaden i sidste uge, hvor jeg mødte en ældre herre, der gerne ville snakke. Og det vil jeg jo utrolig gerne, men han kom hele tiden til at rykke tættere på. Det var helt ubevidst, men det er jo fordi, at vi er vant til at være tæt på de mennesker, vi taler med. Det kræver, at man lige tænker sig om, siger Alf Christensen, hvis opfordring er klar:

- Jeg vil meget gerne opfordre til, at folk ikke mødes, slår han fast.