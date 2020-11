Hillerød har fået sin egen gin

"Gin er stadig noget af det hotteste. Det er noget af den spiritus, vi har solgt absolut mest af i 2020, så John Nielsen fra Holte Vinlager og jeg syntes, at det kunne være sjovt at få fremstillet en lokal gin," fortæller Michel Stoltz.

"Vi havde nogle ideer til, hvordan ginen skulle smage, og jeg synes faktisk, at vi har ramt plet. Jeg synes, at vi har fået lavet en gin, der er frisk, let og mild i smagen men alligevel med lidt bid, og jeg er sikker på, at det er en gin, som de fleste kan lide. Dem, der har smagt den, har i hvert fald været meget begejstrede," fortæller Michel Stoltz.