Malerfirmaet 10Kanten hiver i år Gazeelprisen hjem for fjerde år i træk. Her ses malermester Niels Ole Jensen, der står i spidsen for firmaet. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Hillerød har det højeste antal Gazelle-virksomheder i flere år

Hillerød kan glæde sig over, at 23 lokale virksomheder er kåret som gazelle-virksomheder i 2020 af Dagbladet Børsen. Otte virksomheder er gengangere fra sidste år

Hos erhvervsorganisationen C4 har direktøren for C4 Videncenter og Hillerød ByForum, Erik Helmer Pedersen, svært ved at få armene ned:

"Kåringerne er en stor anerkendelse af, at virksomhederne bidrager med jobskabelse og vækst til glæde og gavn for samfundet. 23 gazellevirksomheder i Hillerød er det højeste antal kåringer i Hillerød i flere år. Det viser, at der er mange virksomheder, der har formået at trodse Corona-krisen og andre forhindringer for at skabe vækst og nye arbejdspladser," udtaler han i en pressemeddelelse.