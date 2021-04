Hillerød er hurtigst til at behandle byggesager i Nordsjælland - men det kan blive endnu bedre, mener Dansk Byggeri Nordsjælland. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød har den korteste ventetid på byggetilladelser i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød har den korteste ventetid på byggetilladelser i Nordsjælland

Hillerød ligger i top, når det kommer til, hvor hurtigt kommunen behandler en byggesag, viser ny opgørelse

Hillerød - 02. april 2021 kl. 05:47 Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune giver grønt lys til at bygge i løbet af i gennemsnit 31 dage - og det gør Hillerød til den hurtigste kommune i Nordsjælland til at få behandlet en byggetilladelse, viser en ny opgørelse fra Dansk Industri.

Læs også: Nu begynder milliardprojekt i Hillerød

"Det er godt at se, at flere kommuner fastholder en relativ lav sagsbehandlingstid. Der er en enorm byggeaktivitet i Hillerød, og alligevel holder kommunen ventetiden nede - det er flot," udtaler formand for DI Dansk Byggeri Nordsjælland Jørgen Simonsen i en pressemeddelelse.

Store forskelle Der er store forskelle i Nordsjælland på, hvor lang tid man skal vente på at få lov til at bygge et hus, en lagerhal eller en udestue. For eksempel tager det i gennemsnit 32 dage at få sagsbehandlet en byggesag i Furesø Kommune, mens det i Rudersdal, Gribskov og Fredensborg i gennemsnit tager henholdsvis 77, 74 og 77 dage, viser opgørelsen.

Værst står det til i Hørsholm, hvor ventetiden gennemsnitlig er 95 dage. Flere af Nordsjællands kommuner bør sætte fart på deres sagsbehandling, mener DI Dansk Byggeri Nordsjælland:

"Ventetiden er jo desværre alt for lang i de fleste af de nordsjællandske kommuner med en gennemsnitlig ventetid på omkring to måneder. Det må kunne gøres mere effektivt," udtaler Jørgen Simonsen.

14 dage Ventetiderne er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle oplysninger i byggesagen, så det dermed er den reelle sagsbehandlingstid i kommunerne, der måles på. Og den kan komme meget længere ned, mener Jørgen Simonsen:

"Vi bør sætte en fælles ambition om, at sagsbehandlingstiden bliver nedbragt til 14 dage. Det bør kunne lade sig gøre for eksempel ved at lade private virksomheder assistere kommunerne i sagsbehandlingen".

Længere ventetid Den gennemsnitlige ventetid på en byggetilladelse i hele Nordsjælland er steget fra 58 dage i 2019 til 61 dage i 2020, viser opgørelsen.

"Der er godt gang i byggeriet, og det giver selvfølgelig mange ansøgninger til kommunerne. Den vækst skal ikke stoppes af bureaukrati. Hvis ventetiden bliver for lang, bliver det desuden en næsten umulig opgave for mange entreprenører at planlægge et byggeprojekt, og så risikerer vi at tabe både arbejdspladser og samfundskroner på gulvet," udtaler Jørgen Simonsen.

Vallensbæk er med en gennemsnitlig ventetid på fire dage den kommune i Danmark, der er hurtigst til at sagsbehandle byggesager, viser opgørelsen. Samsø har med en gennemsnitlig ventetid på 192 dage den længste ventetid i hele landet.

Mdt

relaterede artikler

Populær plantemarked-kæde vil til Hillerød 01. december 2020 kl. 17:31

Hotelbyggeri forsinket til det nye år 28. oktober 2020 kl. 06:34

Jordejer vil bygge boliger i Hammersholt 03. marts 2020 kl. 06:53