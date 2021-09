Foto: Privatfoto

Hillerød-håndværkere løber med pris

Kunderne har talt, og en jury har besluttet, at Hillerød-virksomhed er Danmarks bedste

Hillerød - 30. september 2021 kl. 18:50 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Hillerød El-Service er årets el-installatørvirksomhed. Det slog en jury fast, da hjemmesiden Anmeld Håndværker holdt deres årlige prisuddeling 'Årets Håndværker' i tivoli, hvor årets bedste håndværkervirksomheder blev kåret. Hillerød El-Service har flere gange været nomineret, men det er første gang, virksomheden løber med sejren. Det glæder direktør Jan Nissen:

"Jeg er pavestolt. Det betyder, at vores kunder har været tilfredse med det arbejde, vi har udført. Det skal mine medarbejdere have ros for," siger han.

Flere ansatte Virksomhederne bliver nomineret på baggrund af brugeranmeldelser på Anmeld Håndværkers hjemmeside, mens vinderne bliver fundet af en fagjury. På hjemmesiden kan kunder vurdere deres oplevelser med håndværkervirksomheder på fem forskellige parametre: Kommunikation, aftale, pris, tilfredshed og oprydning.

Der bliver uddelt priser indenfor 25 forskellige håndværksfag, og i hver kategori bliver fem virksomheder hædret. Virksomhederne er nemlig inddelt efter antal ansatte.

Hillerød El-Service vandt i kategorien for virksomheder med flere end 20 ansatte, men kigger man blot et års tid tilbage, var der blot otte ansatte. På trods af de mange nye hoveder i el-virksomheden, er kvaliteten tilsyneladende i top:

"Til jobsamtalerne har jeg gjort opmærksom på, at vi er med i det her, og medarbejderne bliver klædt godt på. Det er vigtigt, at det arbejde, vi udfører ude hos Hr. og fru Danmark er i orden, og at vi opfører os pænt, for så vender kunderne tilbage," siger han og fortsætter:

"Vi er gode til det hele, men vi er særligt gode til at forventningsafstemme med kunderne. Vi sørger for at have en god dialog fra begyndelsen, så kunderne føler sig trygge."

Prisuddelingen er ifølge Jan Nissen den største håndværkerpris i Danmark.

