Hillerød går med i klimasamarbejde

I alt er 94 ud af landets 98 kommuner nu med i DK2020-samarbejdet - og borgmester Kirsten Jensen (S) glæder sig over, at Hillerød er blandt dem:

"DK2020 giver et vigtigt gearskifte i det arbejde, vi allerede er i gang med for at blive en endnu mere klimarigtig og bæredygtig kommune. I DK2020-klimaplanerne skal vi se på alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning for eksempel transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Det er helt naturligt, at kommuner lærer af hinanden i en så vigtig dagsorden og hjælper hinanden med at få sat endnu mere skub i den grønne omstilling", udtaler hun.