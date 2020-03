Hillerød Kommune forsøger nu at komme håndværksvirksomheder til undsætning og fremrykker en række håndværks- og arbejdsopgaver frem, som først var planlagt til senere på året. Foto: Thomas Olsen

Hillerød fremrykker håndværksopgaver

Hillerød Kommune vil hjælpe lokale virksomheder ved at rykke en række praktiske arbejdsopgaver, renoverings- og reparationsopgaver frem.

Hillerød - 17. marts 2020

Virksomhederne i Hillerød og Nordsjælland er ligesom i resten af landet hårdt ramt af coronasituationen. For at komme dem til undsætning har Hillerød Kommune valgt at rykke en række håndværks- og arbejdsopgaver frem, som først var planlagt til senere på året. Det gælder f.eks. malearbejde samt slibning af gulve på rådhuset.

- Det er ikke sådan, at man bare kan komme ind i alle kommunale bygninger, for der er stadig nødpasning og folk på arbejde. Men der er fundet nogle opgaver, som vi godt kan fremrykke for at hjælpe virksomhederne, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Hun understreger, at det ikke er nye ordrer, som kommunen har lagt, men opgaver, hvor pengene allerede er afsat.

I sidste uge efterlyste malermester Niels Ole Jensen fra Malerfirmaet 10Kanten A/S netop, at kommunen flyttede opgaver frem for at komme virksomhederne til undsætning. Og han er glad for den kommunale håndsrækning.

- Vi har haft et smil på læben i dag, og det varmer, at kommunen tager ansvar. Ordrerne er begyndt at tikke ind allerede, og kommunen har virkelig lyttet, siger Niels Ole Jensen.

Udover at fremrykke opgaver har kommunen, ligesom blandt andet Halsnæs og Frederikssund, besluttet at fremrykke betalingen af regninger for 70-75 millioner kroner for at hjælpe virksomhederne med likviditeten.